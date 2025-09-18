Drogas são apreendidas em três bairros de Sumaré

Leia Mais notícias da cidade e região

Equipes da Polícia Militar realizaram, na tarde da última terça-feira (16), ações de combate ao tráfico de drogas em diferentes bairros de Sumaré. O resultado foi a apreensão de quantidades de entorpecentes e na condução de suspeitos à delegacia.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Dall’Orto, os policiais abordaram um indivíduo que portava uma pochete. Na busca pessoal, foram encontrados: 131 microtubos de cocaína, 23 microtubos de crack, 6 porções de maconha, um aparelho de telefone celular e R$ 142,75 em espécie. O suspeito admitiu que realizava a venda de drogas e foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Sumaré, permanecendo à disposição da Justiça.

No mesmo bairro, outro homem tentou dispensar um objeto ao notar a viatura da PM. A equipe policial encontrou uma caixa de cigarro contendo 19 porções de cocaína e R$ 30,00 em espécie. Ele acabou confessando envolvimento com o tráfico e foi levado ao plantão policial, onde permanece à disposição da Justiça.

E em patrulhamento pelo bairro Jardim Callegari, três indivíduos em atitude suspeita foram abordados. Durante a ação, um deles dispensou uma sacola com 28 papelotes de cocaína. Com uma mulher foram apreendidos 2 eppendorfs de cocaína escondidos em suas vestes. E com o terceiro, foram encontrados R$ 331,10 em espécie. Perto do local, a polícia localizou ainda três papelotes de cocaína. Todos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, onde dois permaneceram à disposição da Justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP