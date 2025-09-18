Uma moradora de Americana entrou em contato com a reportagem para reclamar de cobrança de ‘pedágio’ por parte de um quiosque da Praia dos Namorados para se chegar à beira da água.

Ela conta que existe uma cobrança indevida chamada ‘taxa de desembarque’ para quem pretende chegar até a água com barco ou jet ski.

Ela contou que quem chega na rampa de acesso a represa é parado no portão. Ela reclama que esse portão estaria colocado lá indevidamente por tratar-sde de uma área pública, uma área que ele incorporou na Lanchonete.

Ele simplesmente tirou a grade que separa a Lanchonete e a rampa pública e colocou a grade lá na frente ampliando o espaço da Lanchonete e colocou um portão e controla o acesso a represa.

Ainda teria um funcionário da lanchonte que contou que o acesso custa R$ 60 para barco e R$ 30 pra jet. Quem paga tem direito a guardar o carro no estacionamento gratuitamente.

A denunciante ainda contou que já teria havido problemas com um advogado e usuário da rampa que teria batido o pé e feito parar a cobrança.

