Espetáculos do fim de semana no Teatro Municipal de Americana são adiados

As produções de espetáculos programados para este sábado, dia 20, e domingo, 21, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, informam o adiamento das apresentações por motivo de força maior.

O espetáculo ClassRock – “Lendas do Rock”, previsto para 20 de setembro, às 19h, acontecerá em 18 de outubro, no próprio Teatro Municipal.

O show “Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser”, inicialmente marcado para 21 de setembro, às 19h, foi transferido para o dia 20 de dezembro, no mesmo local e horário.

Os ingressos já adquiridos permanecem válidos para as novas datas, sem necessidade de troca. Para quem preferir o reembolso, o procedimento deve ser feito junto às respectivas plataformas de venda:

– “Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser”: AppTicket – [email protected]

– ClassRock – “Lendas do Rock” – instruções disponíveis em https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/sections/360000213506-Cancelamento-e-reembolso

Mais informações sobre o espetáculo ClassRock também podem ser solicitadas pelo WhatsApp (19) 99144-3717.

