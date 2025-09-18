Com aparência natural, elas conquistaram espaço no décor de interiores. A arquiteta Cinthia Claro explica como funcionam e aponta suas principais vantagens

Para a arquiteta Cinthia Claro , em apartamentos com espaço reduzido e pouca iluminação, elaborar um jardim vertical com espécies preservadas é uma solução inteligente para quem não abre mão de ter plantas em casa | Foto: Erika Waldmann

A fim de desmistificar esse recurso em alta na decoração, Cinthia esclarece as principais dúvidas que surgem entre os moradores:

“São excelentes escolhas para quem não tem tempo ou habilidade para cuidar de plantas naturais, mas não abre mão de ter o ‘verde’ em sua casa”, explica a arquiteta Cinthia Claro . Ela conta que as preservadas se destacam justamente pela aparência realista, que transmite a sensação de estar diante de uma planta viva.

Diferentemente das artificiais, as preservadas já foram plantas naturais e um dia passaram por um tratamento especial que conserva suas características originais, como formato, textura e coloração.

Cada vez mais presentes em projetos de interiores, as plantas preservadas unem a beleza das espécies naturais com a praticidade das artificiais. Ainda assim, muitos moradores têm dúvidas sobre suas características, como funcionam e se realmente valem a pena.

A arquiteta Cinthia Claro recomenda que a manutenção de um jardim vertical seja realizada, em média, a cada ano, já que pode ser necessário repor folhas que caíram ou substituir aquelas que apresentem desgaste, queimaduras ou quebras | Foto: Erika Waldmann

De acordo com a profissional, há uma grande variedade disponível, que inclui folhagens e flores em diferentes tonalidades. “Entre as mais procuradas estão samambaias, costelas-de-Adão, avencas, aspargos, jiboias e musgos”, lista.

Segundo ela, o jardim vertical é uma das aplicações mais comuns, já que ocupa pouco espaço e demanda menos cuidados na comparação com as plantas naturais. Além disso, sua durabilidade garante um efeito prolongado e prático, ainda que algumas folhas possam cair ao longo do tempo.

Não. Graças ao processo de preservação, as plantas não necessitam de poda nem rega. “Outro benefício é que não precisam de luz natural, podendo permanecer em ambientes internos e sem iluminação direta”, acrescenta a arquiteta.

Neste projeto assinado pela arquiteta Cinthia Claro , o jardim vertical, elaborado com espécies preservadas, emoldura a ‘varanda de jantar’ com um fundo verde, conferindo uma atmosfera de bem-estar, especialmente no cantinho formado pelo sofá | Fotos: Erika Waldmann