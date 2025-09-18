11ª edição do Festival Americana Mostra ocorre de 2 a 12 de outubro

O Festival Americana Mostra 2025, que chega este ano à sua 11ª edição, acontece de 2 a 12 de outubro em diversos pontos da cidade. O evento, aberto ao público, oferece gratuitamente nove espetáculos teatrais, sendo sete para adultos e dois de teatro de rua, uma sessão de cinema com a exibição de quatro curtas-metragens e três oficinas de aperfeiçoamento. A programação acontece de quinta-feira a domingo – os locais e horários serão divulgados em breve.

Produzido pelo Ponto de Cultura Fábrica das Artes de Americana, o projeto é financiado pela Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, por meio do edital PNAB 06/2024 (Lei Federal nº 14.399/2022). A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo Federal, via Ministério da Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult).

Interrompido em 2020 devido à pandemia de Covid-19, o festival transformará a sede da Fábrica das Artes (Rua Dr. Cícero Jones, 146, Vila Rehder) em uma mostra cultural, reunindo artistas de Americana e região em atividades de teatro, cinema e oficinas culturais.

A programação da mostra inclui uma sessão de cinema com a exibição de quatro curtas, com tempo máximo de 15 minutos, e três oficinas de aperfeiçoamento. A programação completa, com locais e horários, será divulgada em breve.

“Havia um clamor pela volta do Festival entre os artistas local e o público, que só foi possível com a verba da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB e o apoio da Prefeitura de Americana”, revelou Carlos Justi, produtor do evento.

Nesta edição, a Fábrica das Artes registrou 46 inscrições, sendo 34 espetáculos teatrais e 12 curtas-metragens, provenientes de 25 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

“Retornando em grande estilo em 2025, o Festival Americana Mostra traz ao público opções culturais gratuitas nas áreas de teatro e cinema. O evento fortalece a produção artística local e promove o acesso à cultura, alinhado ao planejamento do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi para nossa cidade”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira os espetáculos selecionados:

Teatro Adulto

Selecionados

Memórias – Cia Aurora – Americana (SP)

Lua Vermelha – Cia um do outro de Teatro – Jundiaí (SP)

Lisístrata – O Voo das Andorinhas – Cia Voo de Teatro – Diadema (SP)

Língua Solta – Cia Clovis Torres – Americana (SP)

Chibata – Cia Stepout – Salto (SP)

Liame do Tempo – Cia Grifo Teatro – Jundiaí (SP)

A outra margem do rio – GTT – Grupo Teatral Ta’lento – Americana (SP)

Suplentes

4:48 – Aos pedaços – Cia Finibus – Americana (SP)

N – Cia Arte Móvel – Santa Bárbara d’Oeste (SP)

Canteiro de Memórias – Associação Coletiva uma de nós – Sorocaba (SP)

Teatro de Rua

Selecionados

Atenção respeitável público – Damião e Cia – Campinas (SP)

Charanga da Tramp – Cia Tramp de palhaços – Jundiaí (SP)

Suplente

Kombi no Circo – Cia Atitude Teatro – Piracicaba (SP)

Curta-metragem

Selecionados

Ruínas – Centro Cultural Candeeiro – Americana (SP)

Meu Super man – Estevacini Filmes – São José do Rio Preto (SP)

Prosopagnosia – Tadaima Films – Americana (SP)

Eu ainda existo – Nando Almeida – Indaiatuba (SP)

Suplente

Mim e as mãozinhas – Pavy Produções – Sarandi (PR)

Histórico do Festival

Realizado ininterruptamente entre 2010 e 2019, o Festival Americana Mostra é um evento multicultural que já reuniu 171 atrações culturais e de formação, alcançando um público total de 34 mil espectadores.

Sua principal característica sempre foi promover o diálogo entre diferentes segmentos culturais, oferecendo atividades gratuitas. Além do teatro, carro-chefe do Fábrica das Artes, o evento abriu espaço para a participação e a troca de experiências em outras vertentes, como música, dança, literatura e artes visuais.

A estratégia fortaleceu o movimento cultural independente de Americana, transformando o Fábrica em um celeiro natural para as artes e um solo fértil para o crescimento da produção local, além de possibilitar a descoberta de novos talentos.

O alcance do Americana Mostra também se estendeu além dos artistas, impactando público de diferentes idades e classes sociais.

