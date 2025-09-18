Bom Prato Sumaré completa 3 anos: alimentação saudável à população

O restaurante popular Bom Prato de Sumaré celebrou nesta semana seus três anos de funcionamento, consolidando-se como uma das políticas públicas mais importantes de inclusão social e segurança alimentar no município. Desde sua inauguração, a unidade já serviu milhares de refeições nutritivas a preços acessíveis, reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualidade de vida da população.

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou a importância do programa. “É um prazer celebrar conosco os 3 anos do Bom Prato Sumaré. Essa iniciativa é fundamental para garantir acesso à alimentação saudável e de qualidade para a população sumareense. Parabéns a todos que fazem essa obra acontecer”, disse.

O prefeito Henrique do Paraíso também ressaltou o impacto social do restaurante. “O Bom Prato é um exemplo de política pública que transforma realidades. Em Sumaré, ele tem cumprido seu papel de oferecer refeições equilibradas a preços justos, aliviando o orçamento das famílias e garantindo dignidade para quem mais precisa”.

Sobre o Bom Prato

O programa Bom Prato foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2000 e hoje é referência nacional em segurança alimentar. A proposta é oferecer refeições de qualidade a preços simbólicos: café da manhã por R$ 0,50 e almoço por R$ 1,00. O cardápio é elaborado por nutricionistas, garantindo equilíbrio e variedade, com arroz, feijão, proteína, salada, legumes, fruta e sobremesa.

Em Sumaré, a unidade atende diariamente centenas de pessoas, incluindo trabalhadores, estudantes, idosos e famílias inteiras, sendo um ponto de apoio essencial para o combate à fome e à insegurança alimentar.

