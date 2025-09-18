O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), escolhido relator do projeto de lei da anistia, afirmou que uma anistia ampla, geral e irrestrita, como pretendem os aliados de Jair Bolsonaro (PL), é “impossível”.

“Acho que vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, que talvez não agrade a extrema direita nem a extrema esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara”, afirmou nesta quinta-feira (19).

Paulinho da Força e anistia light

Em votação realizada nesta quarta-feira (17), a Câmara dos Deputados aprovou, em regime de urgência, o projeto de lei que prevê a redução de penas para condenados pelos atos do 8/01, em um acordo costurado sigilosamente entre lideranças do centrão, sob comando do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e uma ala de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto, apelidado de “anistia light”, exclui qualquer possibilidade de perdão amplo e irrestrito, como defendido por bolsonaristas, e não contempla o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que poderá cumprir pena em regime domiciliar, segundo fontes envolvidas nas negociações.

