Feirão Casa Paulista em Santa Bárbara com imóveis a partir de R$ 263 mil

Evento realizado pela MRV oferece condições facilitadas a famílias que buscam a casa própria

Nos dias 19, 20 e 21 de setembro, Santa Bárbara D’Oeste recebe uma nova edição do Feirão Casa Paulista, oferecendo condições especiais para famílias que desejam realizar o sonho da casa própria. Promovido pela construtora MRV, maior construtora da América Latina, o evento ocorrerá das 10h às 22h, no Tivoli Shopping, localizado na Avenida Santa Bárbara, 777, Mollon.

Serão disponibilizados imóveis a partir de R$ 263.990 mil, com descontos de até R$ 68 mil, viabilizados por meio dos subsídios do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), no valor de até R$ 55 mil, e do Cheque Paulista, que oferece até R$ 13 mil para pessoas com salários de até R$ 4.554, ambos promovidos pelos governos federal e estadual.

Para Cleber Augusto, Gestor Comercial da MRV na região, o evento representa uma oportunidade concreta para quem busca sair do aluguel e conquistar o primeiro imóvel. “Santa Bárbara tem se desenvolvido rapidamente, e com isso cresce também a demanda por moradia acessível. O Feirão Casa Paulista reúne benefícios que tornam possível a compra do imóvel, mesmo para famílias com renda mais limitada. É uma chance única de realizar esse sonho com segurança e economia”, destaca Cleber.

Além dos subsídios, o evento vai oferecer condições facilitadas de pagamento e análise de crédito no local, permitindo que os visitantes tenham acesso imediato às melhores oportunidades. A proposta é garantir que o investimento em moradia aconteça sem comprometer o orçamento familiar, com parcelas que cabem no bolso e entrada reduzida.

Entre os empreendimentos participantes, estão o Residencial Autenticità e o Residencial Andorinhas. Ambos contam com localização estratégica e infraestrutura completa, pensados para proporcionar conforto e qualidade de vida. Com plantas a partir de 47m² e opções de 1 ou 2 dormitórios, os residenciais oferecem estrutura com elevador, playground, pet place, bicicletário e espaço gourmet com churrasqueira. Para participar do feirão e realizar a análise de crédito, é necessário apresentar documento com foto (RG ou CNH), comprovante de renda e comprovante de residência.

Outlet de Apês Prontos

Pensando nas famílias que têm urgência em encontrar um novo lar, a MRV incluiu nesta edição do Feirão Casa Paulista o Outlet de Apês Prontos. A proposta é reunir unidades já finalizadas, disponíveis para quem busca um imóvel com entrega imediata. “Sabemos que muitas famílias têm urgência em encontrar um novo lar, por isso incluímos o Outlet de Apês Prontos nesta edição do feirão. São unidades já finalizadas, que permitem ao cliente conhecer o imóvel presencialmente e avançar com mais rapidez no processo de compra,” finaliza o gestor.

Serviço

Feirão Casa Paulista

Data: 19, 20 e 21 de setembro (sexta, sábado e domingo).

Horário: Das 10h às 22h.

Endereço: Avenida Santa Barbara, 777 Mollon – Santa Bárbara D’Oeste.

