Dry dating: 10 ideias para encontros sem álcool

O movimento “dry dating” nos últimos anos – encontros sem bebidas alcoólicas –

ganha novos adeptos. Sabe aquele date no boteco ou no barzinho que todo mundo vai? Talvez algumas opções de encontros sejam mais interessantes.

Em 2022, mais de um terço (36%) das pessoas entrevistadas no Bumble, aplicativo de relacionamentos onde a mulher dá o primeiro passo, acreditam que a intimidade emocional é agora mais importante do que o sexo.

Ainda pode parecer uma ideia assustadora sair em um encontro sem a perspectiva de liberar o estresse com uma cerveja ou alguns coquetéis. Mas se o mais importante é a conexão emocional, as possibilidades de encontros precisam se expandir.

Dos usuários, 34% ainda afirmaram que estão mais propensos a sair em um “encontro a seco” agora do que antes da pandemia. Os encontros sóbrios não precisam ser secos! Se você ou seu par estão sem consumir bebidas alcoólicas – ou apenas tentando beber menos -, o Bumble separou algumas ideias de encontros que certamente ajudarão vocês a se conhecerem sem a pressão de uma bebida.

Tour gastronômico

Uma opção que foge do comum é passar uma tarde entre padarias e cafeterias, provando os doces e diferentes comidas desses locais. Pode ser na sua cidade mesmo ou até em uma cidade próxima. Você e seu par podem avaliar as diferentes opções e, por fim, escolher suas favoritas. Se o date for ruim, pelo menos valeu a pena pela comida.

Encontros no parque

Pare em uma mercearia e separe alguns itens para um encontro romântico ao ar livre. Cercados pelo canto dos pássaros, flores perfumadas ou um lago, vocês podem aproveitar a calmaria deste espaço para se conhecerem sem pressão. Com o sol brilhando, você nem perceberá a ausência de álcool.

Separe alguns jogos

Sem coquetéis para deixar você e seu par à vontade, confie nas brincadeiras. Retornar a um jogo de infância pode ajudar a trazer à tona seu lado divertido e fazer com que se sinta confortável mais rapidamente. Além disso, ao se concentrar no jogo, haverá menos pressão para manter a conversa fluindo. Se ainda não estiverem prontos para um encontro em casa, escolham um café de jogos de tabuleiro e experimentem algo novo.

Atividades ao ar livre

Quando as pessoas experimentam uma descarga de adrenalina juntas, isso pode ajudar a se conectar – especialmente se torcem um pelo outro! Se escalar rochas de verdade ou ir a uma academia de escalada não for a sua praia, experimente outras aventuras ativas, como kart, tirolesa, mountain bike, bungee-jumping ou caminhadas.

Faça cerâmica

Moldar argila molhada com as mãos nuas pode não parecer o encontro mais atraente, mas vocês podem realmente se conhecer enquanto fazem bagunça e se divertem. Não precisa ser como aquela cena clássica do filme ‘Ghost’, a proposta aqui é se divertir. Rir um do outro tira a pressão e mesmo que o encontro não se transforme em um encontro amoroso, no final, você terá uma obra de arte para mostrar!

Faça uma aula de ioga

Um encontro relaxante pode ser o ideal, especialmente se um ou ambos tendem a se sentir ansiosos. Qualquer que seja o tipo de ioga que você experimente, a aula deve terminar com savasana, uma posição de descanso que acalma a mente. Em um estado de êxtase pós-endorfina, vocês podem se recompensar com um date tranquilo, algum restaurante ou um passeio.

Encontros culturais

O que é mais romântico do que passear de mãos dadas e se maravilhar com obras-primas artísticas? A experiência de admirar e aprender juntos pode ajudá-lo a criar laços – e a descobrir como seu par pensa sobre o mundo. Para acrescentar uma dose de novidade, vá a um museu ou galeria que nenhum de vocês tenha visitado.

Aprenda a fazer um ‘mocktail’

Os ‘mocktails’, drinks sem álcool, podem ser tão deliciosos quanto suas versões originais, quer você prefira uma margarita virgem ou uma pina colada. Para aprender a prepará-los, inscreva-se em uma aula presencial ou online. Como você e seu par trabalharão juntos, descobrirão como colaborar – o que é crucial quando você está considerando o que deseja em um parceiro.

Prepare uma refeição

Quer impressionar seu par com suas habilidades na cozinha? Faça uma aula de culinária ou assista alguns vídeos. Pergunte o que seu date gosta e tente reproduzir. Uma boa opção é marcar um encontro para aprenderem a cozinhar juntos. Com essa atividade, vocês aprenderão uma nova habilidade e compartilharão uma comida deliciosa.

Busque causas sociais em comum para atuarem juntos

Os solteiros de hoje valorizam prioridades compartilhadas e esperam que seus parceiros não apenas se preocupem com causas sociais, mas também se envolvam ativamente. Para 32% das pessoas no Bumble, é essencial que seu parceiro se envolva ativamente na política e em causas sociais, e isso os torna mais atraentes. Quando se trata de encontros, a pesquisa do Bumble mostra que as mulheres são menos receptivas a pessoas com visões políticas diferentes, e para mais da metade (54%) das mulheres, o potencial parceiro não estar ciente dos problemas da sociedade é considerado um “turn-off”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP