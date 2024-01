Primeiro grupo do Saúde Sem Tabaco começa dia 15

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia dia 15 deste mês o 1o grupo do programa “Saúde Sem Tabaco” em 2024.

A iniciativa contará com candidatos inscritos no último ano que vem sendo convocados pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas), responsável por coordenar a ação no Município. Os encontros do programa ocorrem no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e tem o objetivo de ajudar as pessoas a deixarem de fumar, com reuniões semanais durante aproximadamente três meses.

No último ano, 59 pessoas iniciaram participação nos três grupos realizados. Deste total, 29 finalizaram algum grupo, sendo que 19 relataram terem deixado de fumar após a conclusão. Interessados em participar de novas turmas ao longo do ano devem se inscrever na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência.

Durante a iniciativa, os participantes passam por acolhimento com preenchimento das fichas e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina, reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

O programa conta com uma equipe multidisciplinar, que oferece gratuitamente apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social para os participantes. Todos os profissionais envolvidos foram capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP