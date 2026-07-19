A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai executar a pavimentação das ruas Suzimara de Lourdes Bazanelli e Rosa Marchini Miante, no Residencial Praia dos Namorados. O investimento será de R$ 1.054.000,00. O edital de homologação da licitação foi publicado na terça-feira (14), no Diário Oficial do Município.

Na Rua Suzimara de Lourdes Bazanelli, serão executados 2.814,08 metros quadrados de pavimentação e 2.683,85 metros quadrados de recapeamento. Já a Rua Rosa Marchini Miante receberá 1.076,99 metros quadrados de pavimentação. As intervenções incluem ainda a construção de 3.139,90 metros quadrados de calçadas e rampas de acessibilidade, além da implantação de guias e sinalização viária.

“Americana avança com os investimentos na infraestrutura dos bairros, conservação das vias públicas e melhorias na mobilidade urbana do município. Estamos com várias frentes de trabalho para a execução de obras de melhorias, pavimentação e recuperação asfáltica da malha viária, proporcionando segurança, conforto e qualidade de vida à população”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em até cinco meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Obra

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destaca os benefícios da obra para a região. “É um investimento importante para os moradores do Residencial Praia dos Namorados, reforçando a infraestrutura e o desenvolvimento para toda a região. A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi segue avançando nas obras de melhorias da malha viária, promovendo a mobilidade urbana no município”, reforça.

Os recursos são provenientes de convênio firmado com o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa Ação 00T1 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado à Implantação e à Qualificação Viária. O repasse federal é de R$ 960.019,00, enquanto a contrapartida da Prefeitura será de R$ 93.981,00.

Para viabilizar o investimento, a Secretaria de Gestão de Convênios acompanhou a tramitação técnica e documental junto ao Governo Federal. “Desde a formalização do convênio até a homologação da licitação, houve o acompanhamento da equipe da secretaria para que o município possa viabilizar o acesso aos recursos e promover os investimentos necessários em benefício da população”, ressalta o secretário Vinicius Zerbetto.

Asfalto Novo no Parque das Nações e Morada do Sol

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu a primeira etapa do programa Asfalto Novo, realizada em trechos de ruas e avenidas do Parque das Nações e Morada do Sol. Ao longo do maior pacote de manutenção e recuperação asfáltica da história de Americana, serão investidos R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura em aproximadamente 408 mil m² de ruas e avenidas.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou o trabalho contínuo de conservação e manutenção da malha viária do município. “As equipes finalizaram os serviços de melhorias na região do Parque das Nações e Morada do Sol, iniciado em 19 de junho, primeira etapa do programa. As benfeitorias vão atender as principais ruas e avenidas da cidade, que recebem um grande fluxo de veículos, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres”, disse Adriano.

Ao todo, foram executados 103,2 mil m² de asfalto novo no Parque das Nações e Morada do Sol. Receberam as melhorias trechos das ruas Singapura, Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Angola, Jamaica, Zaire, Tanzânia, Islândia, Nova Zelândia, Porto Rico, Finlândia, Tailândia, Moçambique, Austrália, Filipinas, Tunísia, Canadá, Doutor Pedro Pioli, Nacim Elias, Aurélio Cibim, Antônio da Silva Pequeno, Maria Camuri da Rocha, José Dell’Agnese, Angelo Marton, Frederico Penachione, Emílio de Camargo, Maximiliano Trevisan, Vera Lúcia de Lucena, Pedro Scalco, Malásia, Domingos Denucci, Camilo Damiane e Pedro Sgobin.

Avenida de Cillo

As obras de recuperação asfáltica do programa Asfalto Novo começaram na quarta-feira (15) à noite, na Avenida de Cillo, no trecho entre a Rua dos Jambeiros, em frente ao Reservatório (CR-03) da Vila Santa Catarina, e a Rua Fernando Camargo, no sentido bairro-Centro. Serão executadas a demolição do pavimento, recuperação da base e aplicação de nova camada de asfalto.

No total, ao longo de todo o trecho entre o viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e a Rua Fernando Camargo, serão executados 30,1 mil metros quadrados de novo pavimento nos dois sentidos de direção da avenida.

Jardim Nossa Senhora de Fátima

As ruas do Jardim Nossa Senhora de Fátima começarão a receber as obras de recuperação asfáltica nos próximos dias. As melhorias do programa Asfalto Novo serão realizadas em trechos das ruas Maceió, Teresina, Recife, João Pessoa, Belém, Fortaleza, Aracajú, Natal, Goiânia, Cuiabá e Avenida Paulista, totalizando 46,9 mil m².