Evento marca em Hortolândia início da campanha de arrecadação de resíduos plásticos para confecção de objetos decorativos do “Natal Sustentável 2026”

Após um período de reforma no estacionamento térreo do Paço Municipal, a Prefeitura retomará, nesta segunda-feira (20/07), o “Espaço Sustentável” do Palácio dos Migrantes, localizado próximo ao refeitório, ao lado do estacionamento. A equipe do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos realizará uma ação educativa voltada aos servidores de Hortolândia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação contará com o personagem “Capitão Natureza”, vivido pelo diretor Ricardo Zanoni, e por alguns membros da equipe. A iniciativa visa divulgar e orientar sobre o espaço que funciona como um LEV (Local de entrega Voluntária de materiais recicláveis) (veja abaixo).

Durante a ação, a equipe divulgará também a “Campanha da Garrafa PET”, que visa arrecadar materiais plásticos que serão utilizados para a confecção de objetos decorativos do “Natal Sustentável 2026”, tais como garrafas PET, CDs e DVDs inservíveis. O Natal Sustentável acontecerá em dezembro, no Parque Socioambiental Irmã Dorothy, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, e no OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago.

Brindes estão de volta

Outra boa notícia é que a campanha de troca de caixinhas longa vida por brindes terá mais uma rodada. Será no dia 04/08, terça-feira, das 8h às 12h.

Servidores que entregarem, no mínimo, 50 unidades de caixinhas longa vida ou de garrafas pet ou dos dois objetos misturados poderão trocá-las por brindes, como bloco de anotações, pranchetas, pasta para documentos e urso de pelúcia (Caxito). No entanto, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos avisa que os brindes são limitados.

Sobre o Espaço Sustentável

Inaugurado em abril de 2025, o “Espaço Sustentável” do Paço foi preparado para receber tampinhas plásticas, lacres de latas, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, caixinhas longa vida e garrafas plásticas do tipo PET. De acordo com o Departamento de Licenciamento Ambiental e Gestão de Resíduos, os resíduos coletados são destinados a cooperativas parceiras, usinas e aterros sanitários.

O “Espaço Sustentável” reforça o serviço de coleta seletiva já existente no Paço, recebendo outros tipos de materiais reaproveitáveis e recicláveis. Atualmente, os servidores que desejam colaborar com um mundo melhor, praticando o descarte correto de resíduos no ambiente de trabalho, contam com lixeiras coletoras tanto do chamado “lixo molhado” (resíduos orgânicos), de cor marrom, quanto do “lixo seco” (recicláveis e reaproveitáveis), de cor verde, em vários ambientes do prédio, como as copas e o refeitório. Além disso, em frente à entrada principal do “Palácio dos Migrantes”, existe um contêiner verde, um LEV (Local de Entrega Voluntária), para coleta de materiais recicláveis como papel, papelão e vidro.

Leia Mais notícias da cidade e região