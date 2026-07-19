A Espanha se tornou bicampeã mundial de futebol ao bater na Argentina na tarde noite deste domingo nos Estados Unidos. O jogo foi pra prorrogação e o gol saiu no último tempo da partida. Lionel Messi não conseguiu desta vez salvar o esquadrão portenho.

Ferran Torres marcou aos 40 segundos do tempo final da Copa dos Estados Unidos. Ele recebeu passe de Nico Willians e fuzilou para o gol de Dibu Martinez.

O time sulamericano joga com um a menos desde o final do segundo tempo do jogo regular. Os espanhóis dominaram totalmente a partida, mas levaram pouco perigo ao gol de Dibu Martinez.

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Os craques Lamine Yamal e Leonel Messi não brilharam no jogo, e tiveram poucas chances. Os argentinos buscam o bicampeonato mundial seguido (conquista que somente Brasil 1958 e 1962 e Itália 1934 38 alcançaram).

Argentina com um a menos

Enzo Fernandez atrapalhou o sonho argentino ao ser expulso aos 48 minutos do segundo tempo regulamentar. A Argentina foi totalmente dominada durante toda a partida.

A Argentina chegou à final ao bater a Inglaterra de virada no jogo mais emocionante da fase final do mundial. Os espanhóis bateram a fortíssima França com tranquilidade por 2 a 0.

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