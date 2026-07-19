Homenagem especial é feita aos que contribuem para o funcionamento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana

O Hospital Municipal HM Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, preparou uma homenagem especial aos profissionais que contribuem diariamente para o funcionamento da instituição e para a assistência prestada à população.

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Em comemoração ao Mês do Hospital, a Comissão de Humanização montou um mural temático composto por fotografias dos colaboradores, reforçando a importância de cada pessoa da equipe.

Instalado no corredor de acesso ao Centro Cirúrgico, o mural foi concebido no formato de uma engrenagem, simbolizando que todos os setores e profissionais estão interligados e desempenham papel essencial no funcionamento do hospital. A proposta é evidenciar que o cuidado em saúde é resultado do trabalho integrado entre diferentes áreas, desde a assistência direta aos pacientes até os setores administrativos e de apoio.

A psicóloga de Recursos Humanos e presidente da Comissão de Humanização, Juliana Oliveira, destaca que a ação foi pensada para reforçar que cada profissional exerce um papel indispensável dentro da instituição.

“O hospital funciona graças ao trabalho conjunto de muitas pessoas. Cada colaborador, independentemente da área em que atua, contribui para que a assistência aconteça com qualidade, segurança, humanização e acolhimento. A engrenagem representa justamente essa integração, mostrando que todos são peças fundamentais para o funcionamento da instituição. Com esse mural, queremos reconhecer e valorizar quem dedica seu trabalho ao cuidado com a população”, afirma.

Iniciativa do HM

A iniciativa marca as celebrações pelo Dia Nacional do Hospital, comemorado em 2 de julho, e pelo Dia Mundial do Hospital, celebrado na última terça-feira (14), buscando fortalecer o sentimento de pertencimento, reconhecimento e valorização dos colaboradores.

O mural também reforça o compromisso da instituição com a humanização, destacando que o cuidado começa pelas pessoas que, diariamente, dedicam conhecimento, empenho e sensibilidade para garantir o funcionamento dos serviços e a qualidade da assistência.

Para o diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, reconhecer as equipes também é uma forma de fortalecer a cultura organizacional e o compromisso com a excelência da assistência.

“Cuidar das pessoas também significa cuidar de quem faz o hospital acontecer todos os dias. Valorizar nossos colaboradores fortalece o sentimento de pertencimento, estimula o trabalho em equipe e contribui para um ambiente cada vez mais acolhedor, colaborativo e comprometido com a qualidade da assistência. Cada profissional tem um papel essencial e, juntos, todos tornam possível a missão do hospital de oferecer um atendimento seguro, humanizado e de excelência à população de Americana”, ressalta.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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