A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, convoca mais 58 candidatos aprovados em concurso público para assumirem seus cargos em 28 funções. Os editais de convocação foram publicados nesta sexta-feira (17) e neste sábado (18), no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

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Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com informações sobre a convocação.

Em um dos editais, são convocados os aprovados para os cargos de inspetor de alunos (3), monitor escolar (3), oficial administrativo, professor de educação fundamental (8), professor de educação física, professor de geografia, professor de história, professor de inglês – PCD, professor de matemática, professor de educação infantil, professor de creche (4) e professor de educação especial. Eles devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no dia 24 de julho (sexta-feira), às 13h30, com entrada pela Rua Presidente Vargas.

Também foram convocados os aprovados em ajudante geral (5), educador social, educador social – PCD, escriturário (4), fisioterapeuta, jornalista, médico de família, motoristas (2), motorista de ambulância, pintor (2), professor desportivo, psicólogo (2), psicólogo – PCD, técnico de enfermagem (7), técnico em planejamento e orçamento e técnico de segurança do trabalho. Esses profissionais devem se apresentar também no dia 24 de julho, às 9h, no Auditório Villa Americana.

O secretário municipal de Administração, Eduardo Flores, ressaltou a importância das novas contratações. “Por meio das convocações dos profissionais aprovados em concurso, reforçamos os atendimentos para a população e honramos o compromisso da administração quanto à transparência no serviço público”, afirmou.

Ghizini Americana comenta

“A convocação de novos professores e demais profissionais aprovados em concurso público reforça o quadro de educadores da rede municipal de ensino, que vem conquistando uma série de prêmios graças aos esforços da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para qualificar ainda mais a educação em nossa cidade”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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