Grupo da Secretaria de Cultura toca, às 7h, no Paço Municipal, já à noite, às 20h, Prefeitura promove concerto no Teatro Elizabeth Keller, com participação do músico argentino Matias Nieva e regência do maestro Marco Almeida Jr

O I Festival Internacional de Música de Hortolândia espalha uma profusão de sons, notas e acordes por vários palcos da cidade. Um deles é o Paço Municipal, onde irá se apresentar o Quinteto Cultura, nesta segunda-feira (20/07), às 7h. Outro palco que recebe o festival é o Teatro Elizabeth Keller de Matos. Também na segunda-feira, às 20h, o espaço terá o concerto da Banda Sinfônica de Nova Odessa, sob regência do maestro Marco Almeida Jr., e participação do músico argentino Matias Nieva.

O Quinteto Cultura será a atração do projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor. Para acordar o público em alto astral, o grupo irá apresentar repertório com músicas conhecidas e clássicos da MPB. A apresentação será no piso térreo do Paço Municipal, sede da Prefeitura, localizado na rua professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan.

O quinteto é formado por servidores da Secretaria de Cultura. A formação conta com Tim Mendes (violão e guitarra), José Cariri Santos (piano e teclados), Davi Salgado (contrabaixo), Carlos Henrique “Carlinhos” (bateria e percussão) e Renan Souza (voz).

CONCERTO

O festival também abre espaço para grupos renomados de municípios da região. A Banda Sinfônica de Nova Odessa, sob regência do maestro Marco Almeida Jr., faz concerto, também na segunda-feira.

A apresentação terá ainda a participação do trompetista argentino Matias Nieva. O concerto será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, que fica na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

O programa do concerto será dedicado à música latino-americana e sua influência na música instrumental brasileira. O concerto será dividido em duas partes. Na primeira serão apresentadas obras sinfônicas de compositores latino-americanos, com destaque para “Danzón Nº2” e “Conga del Fuego Nuevo”, ambas do compositor mexicano Arturo Márquez.

Já na segunda parte, o trompetista argentino Matias Nieva irá apresentar obras de música popular de artistas latinos. O programa terá composições do argentino Astor Piazzolla, um dos músicos mais influentes do tango, do panamenho Carlos Eleta Almarán, autor do bolero “Historia de un amor”, que se tornou sucesso em âmbito mundial, e do músico catalão Louiguy, conhecido por ter composto a melodia de “La vie en rose”, de Edith Piaf.

FESTIVAL

Em sua primeira edição, o I Festival Internacional de Música de Hortolândia tem o tema “Atravessando territórios”. O evento começa neste domingo (19/07), com o concerto da Nova Banda Jovem, e vai até o dia 24/07. A programação, aberta e gratuita para a população, terá concertos e apresentações em vários espaços da cidade. Confira a programação AQUI.

Os concertos serão com alguns dos grupos geridos pelo CEM: Arco Brasil, Coral Jovem, Madeira Brasil, Nova Banda Jovem, Sopro de Prata e Vibrasax. Também irão se apresentar os 25 projetos do Brasil e do exterior selecionados pela comissão do festival.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a proposta do festival é democratizar o acesso da população à arte. O festival é inspirado em outros eventos importantes, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP) e o Festival Música nas Montanhas de Poços de Caldas (MG).

Ao realizar a primeira edição do evento, o objetivo da Prefeitura é inserir o município no circuito brasileiro de festivais conceituados de música sinfônica.

PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA

O festival terá também programação pedagógica, com aulas e cursos ministrados por 14 professores renomados do Brasil e de outros países. Participarão das atividades pedagógicas 230 estudantes do Brasil e de outros países. A programação pedagógica ficará centralizada no CEM, localizado na região do Jardim Santa Cândida. O centro passou por obras de reforma e ampliação e foi reaberto pela Prefeitura com show da cantora Roberta Campos e participação de Beto Guedes, em fevereiro deste ano.

“ESQUENTA”

Para aguçar a curiosidade do público, o festival tem feito o “esquenta” com uma street band (banda de rua) e um cortejo cênico, este último carrega o estandarte do evento.

Os grupos têm percorrido a cidade com intervenções artísticas em eventos e locais públicos para convidar a população a conferir o festival. As intervenções acontecem até este sábado (18/07). Uma das intervenções será no Projeto Férias, que a Prefeitura promove nesta sexta-feira (17/07). A programação do “esquenta” do festival está disponível no portal da Prefeitura (CLIQUE AQUI).