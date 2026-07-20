O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta segunda-feira (20), o convite oficial para a inauguração da unidade da multinacional chinesa YAPP em Americana. A cerimônia está marcada para 14 de agosto, mês em que a cidade celebra seu aniversário de 151 anos, e representa um marco no desenvolvimento econômico do município, com a instalação da primeira empresa chinesa de grande porte em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A nova planta teve investimento de aproximadamente R$ 140 milhões e prevê a geração de mais de 100 empregos diretos ao longo dos próximos anos. As operações da fábrica devem começar ainda em 2026.

A YAPP é uma empresa especializada em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de sistemas de armazenamento de energia automotiva. Em Americana, a unidade será dedicada à produção de tanques de combustível para veículos híbridos, tecnologia da qual a empresa é a única detentora no Brasil.

“É uma grande satisfação receber o convite oficial para a inauguração da YAPP em Americana. Esse investimento demonstra a confiança da empresa no potencial da nossa cidade e reforça que estamos no caminho certo, criando um ambiente favorável para atrair novos negócios, gerar empregos e fortalecer a economia local”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O anúncio da instalação da empresa em Americana foi feito no ano passado e, desde então, a Prefeitura tem acompanhado o desenvolvimento do projeto, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Mike Chen da chinesa Yapp

O convite foi entregue ao prefeito pelo CEO da YAPP no Brasil, Mike Chen, acompanhado do Gerente Comercial e Engenharia, Raul Cardoso, e da responsável pela comunicação da empresa, Thais Croitor. Também participaram do encontro o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e o secretário municipal de Comunicação, Leon Botão.

“O trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem sido fundamental para consolidar Americana como um dos principais destinos para novos investimentos. Parabenizo toda a equipe, em nome do secretário Rafael de Barros, pelo empenho na atração de empresas e no apoio aos empreendedores. A chegada da YAPP é resultado desse trabalho sério e estratégico, que gera emprego, renda e desenvolvimento para a nossa cidade”, concluiu o prefeito.