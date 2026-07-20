O ex-vereador Orestes Camargo Neves lança livro da história política de Americana lança um novo livro de sua obra em que conta a história política da cidade. A história de Americana ganha novo registro literário com o lançamento de “A CONSTRUÇÃO DE AMERICANA: PREFEITOS E SUA GENTE”, escrito pelo economista e pesquisador Orestes Camargo Neves. A obra apresenta um panorama da construção política, econômica e social da cidade a partir dos olhares de seus prefeitos ao longo das décadas.

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O livro percorre as diferentes gestões municipais, contextualizando cada período com os acontecimentos que marcaram o mundo, o Brasil e o próprio município. Além da trajetória política dos 34 prefeitos, a publicação resgata aspectos fundamentais da formação de Americana, como o desenvolvimento da indústria têxtil, a chegada de imigrantes e migrantes e a transformação econômica da cidade ao longo do século XX e início do século XXI.

A obra também aborda os processos migratórios que ajudaram a construir a identidade de Americana. Desde a presença indígena e a chegada dos africanos escravizados até a imigração de norte-americanos, italianos, sírio-libaneses, japoneses e trabalhadores vindos de diferentes regiões do Brasil, o livro mostra como a diversidade cultural esteve diretamente ligada ao desenvolvimento econômico e social do município. Impulsionada principalmente pela força da indústria têxtil, Americana tornou-se um importante polo de oportunidades, atraindo pessoas de diferentes origens que contribuíram para transformar a cidade em uma das mais importantes do interior paulista.

Com linguagem acessível e forte pesquisa histórica, a obra também traz entrevistas com servidores públicos municipais, personagens que acompanharam de perto os bastidores da administração pública e contribuíram diretamente para o crescimento do município.

Orestes Camargo Neves é economista, foi vereador em Americana no ano 2000

ocupou cargos públicos de liderança nas administrações municipais de Americana e Nova Odessa e atuou como assessor legislativo de três deputados. Também é autor do livro “Câmara Municipal de Americana: 100 anos de muita história”, obra dedicada à trajetória do Legislativo americanense.

Segundo o autor, o novo livro busca apresentar não apenas os fatos políticos, mas também a relação entre as administrações municipais e os grandes acontecimentos históricos que influenciaram diretamente a vida da cidade.

“Americana foi construída por muitas mãos. A história dos prefeitos também é a história do desenvolvimento econômico, das transformações sociais e da formação da identidade da cidade”, destaca Orestes.

A obra reúne informações históricas, relatos, análises e curiosidades que ajudam a compreender a evolução de Americana desde os primeiros administradores municipais até os dias atuais.