A Faculdade Pecege realiza, no dia 1º de agosto, o Portas Abertas, evento gratuito voltado a estudantes, profissionais, empresários e à comunidade interessados em conhecer de perto a instituição, sua metodologia de ensino e as oportunidades de formação alinhadas às demandas do mercado.

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Como construir uma trajetória profissional em um mercado cada vez mais dinâmico e em constante transformação? Essa é uma das reflexões que estarão em pauta durante a programação, que terá como destaque a palestra “Da formação à prática: caminhos para crescer profissionalmente”, ministrada por Lucas Tangi, coordenador de UX/UI do Pecege, professor e pesquisador nas áreas de inovação, criatividade e transformação digital.

A apresentação propõe uma reflexão sobre carreira, aprendizagem contínua e adaptação em um cenário marcado por mudanças cada vez mais rápidas. Durante o encontro, Tangi abordará como habilidades como aprender continuamente, interpretar contextos, adaptar-se e transformar conhecimento em ação se tornaram diferenciais para profissionais que buscam crescimento e relevância no mercado.

Além da palestra, a programação foi estruturada para proporcionar uma experiência imersiva aos participantes, com atividades de integração, momentos de networking, imersão técnica e um tour pelos ambientes de ensino, inovação e desenvolvimento tecnológico da instituição. O evento também permitirá que estudantes e profissionais conheçam de perto o ecossistema da Faculdade Pecege e interajam com docentes e especialistas que atuam diretamente no mercado.

Para Isabella Holouka, Product Marketing Manager do Pecege, a iniciativa foi criada para aproximar a comunidade de experiências que conectam formação acadêmica e prática profissional.

“O Portas Abertas não é apenas um evento de visitação; ele materializa o posicionamento da Faculdade Pecege. Estamos abrindo as portas do nosso ecossistema para proporcionar uma experiência de imersão em que o participante entende, na prática, como conectamos o rigor acadêmico às demandas do cenário profissional atual. A construção desse dia prioriza o contato direto com nosso corpo docente e a vivência em um ambiente de alta performance.”

Durante o encontro, a Faculdade Pecege também apresentará suas novas graduações em Gestão de Projetos e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ampliando as possibilidades de formação para profissionais interessados em áreas ligadas à tecnologia, inovação e gestão.

Serviço:

Portas Abertas – Faculdade Pecege

Data: 1º de agosto de 2026

Horário: 08h às 18h

Local: Faculdade Pecege – Piracicaba (SP)

Participação gratuita e inscrições no site: