O engenheiro de Americana Marcos Homsi foi confirmado esta segunda-feira como candidato a deputado estadual pelo Novo. Ele promete focar sua campanha na luta contra o pedágio na SP 304, na modernização dos serviços públicos (educação, segurança pública e saneamento).

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CONVENÇÃO DO NOVO- O Diretório Estadual do Partido NOVO em São Paulo realizou, nesta segunda feira, sua Convenção Estadual, homologando os candidatos que representarão a legenda nas eleições de 2026. Foram aprovadas as candidaturas de 71 candidatos a deputado federal, 95 candidatos a deputado estadual e Ricardo Salles como candidato ao Senado Federal por São Paulo, em conformidade com as deliberações da convenção.

“O NOVO apresenta aos paulistas uma chapa formada por pessoas comprometidas com a ética, a responsabilidade na gestão pública, a liberdade econômica e a defesa do bom uso dos recursos públicos. Estamos preparados para ampliar nossa representação e contribuir para um Estado mais eficiente e voltado ao cidadão”, afirmou Fernando Meira, presidente da executiva estadual do NOVO.

Marcos Homsi

Marcos Homsi, cristão, é engenheiro eletricista, criado em Americana desde os primeiros dias de vida. Possui mais de 30 anos de experiência em telecomunicações e infraestrutura, atuando em projetos que garantem conectividade segura para empresas e para a mobilidade urbana, incluindo sistemas que sustentam metrôs, trens e rodovias, contribuindo para a operação diária de serviços essenciais. Com trajetória cívica de mais de 13 anos, defende um Estado eficiente, transparente e que respeite o contribuinte, reduzindo o peso sobre quem quer empreender, trabalhar e prosperar. Mantém forte ligação com Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia, conhecida como Região do Pólo Têxtil (RPT).

Pautas de Homsi Modernização Completa da Rodovia Luiz de Queiroz (SP‑304) “A Rodovia Luiz de Queiroz (SP‑304) será a minha prioridade absoluta na Assembleia Legislativa. Vou dedicar meu trabalho a defender, cobrar e viabilizar a modernização completa da rodovia — com mais segurança, mais tecnologia, melhor pavimento, sinalização adequada, duplicações necessárias e estrutura de atendimento eficiente. As cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Piracicaba dependem diariamente da SP‑304 e merecem uma rodovia moderna, segura e preparada para o futuro. Essa será a pauta central da minha atuação. A modernização da SP‑304 é urgente — e será o foco permanente do meu trabalho.”