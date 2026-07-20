Marilza Lambert Faria, moradora de Valinhos- Já imaginou atender o telefone e receber a notícia de que você acaba de ganhar um carro zero quilômetro? Foi exatamente essa emoção que a Marilza viveu ao ser contemplada com o segundo Volkswagen Polo 0 km da Campanha de Aniversário da Rede de Supermercados Pague Menos.

O sorteio foi realizado pela Loteria Federal no dia 15 de julho e premiou a cliente, que realizou sua compra na Loja 38, em Valinhos. E a melhor notícia é que a campanha continua: ainda restam três veículos para serem sorteados, incluindo mais dois Volkswagen Polo e uma Fiat Toro zero quilômetro.

Celebrando os 37 anos da Rede de Supermercados Pague Menos, a campanha segue até 2 de agosto de 2026, reunindo ofertas especiais, experiências exclusivas e milhares de oportunidades para os clientes economizarem nas compras do dia a dia e ainda concorrerem a grandes prêmios. A ação é válida em todas as 39 lojas da Rede e também pelo e-commerce (superpaguemenos.com.br).

Ao todo, serão sorteados quatro Volkswagen Polo e uma Fiat Toro.

Moradores e a sorte

Com dois veículos já entregues, ainda estão em disputa:

3º Volkswagen Polo – Sorteio: 22/7 | Divulgação do(a) ganhador(a): 24/7

4º Volkswagen Polo – Sorteio: 29/7 | Divulgação do(a) ganhador(a): 31/7

Fiat Toro – Sorteio: 5/8 | Divulgação do(a) ganhador(a): 7/8

Participar é simples. A cada R$ 150 em compras no mesmo cupom fiscal, o cliente cadastrado no programa de fidelidade Clube Leve Mais que informar o CPF no caixa recebe 1 número da sorte para concorrer aos prêmios. E quanto mais compras realizar, mais serão as chances de ganhar. Clientes que utilizarem o Cartão Pague Menos como forma de pagamento contam com uma vantagem especial: chances em dobro. Em uma compra de R$ 300, por exemplo, o cliente recebe automaticamente 4 números da sorte.

Além disso, após realizar uma compra válida, é possível resgatar 10 chances extras gratuitamente pelo aplicativo Supermercados Pague Menos, disponível para Android e iOS. O resgate deve ser feito em: Menu Inicial → Campanha → Resgatar Chances Extras. A ação é limitada a um resgate por CPF.

Para o gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon, cada sorteio reforça o objetivo da campanha de retribuir a confiança dos clientes. “É muito gratificante anunciar mais uma ganhadora da nossa campanha. Saber que uma compra do dia a dia pode se transformar na conquista de um carro zero quilômetro torna esse aniversário ainda mais especial. E o melhor é que ainda temos mais três veículos para sortear. Por isso, convidamos todos os nossos clientes a aproveitarem as ofertas, acumularem suas chances e continuarem participando”, destaca Cecon.

A campanha reforça o compromisso da Rede de Supermercados Pague Menos em oferecer economia, benefícios e experiências que fazem a diferença no bolso e na vida dos consumidores. Afinal, enquanto os clientes aproveitam os preços especiais do aniversário, ainda podem viver a emoção de serem os próximos contemplados.