O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 96 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO Americana

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 2

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Loja – Sem Experiência 5

Atendente de Loja – Com Experiência 1

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Encarregado de Costura – Com Experiência 1

Estampador de Tecido – Com Experiência 2

Estofador de Móveis – Sem Experiência 2

Ferramenteiro – Com Experiência 1

Marceneiro – Sem Experiência 1

Mecânico Automotivo – Com Experiência 2

Meio Oficial de Cozinha – Sem Experiência 1

Motorista (Categoria D) – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 3

Operador de Retorcedeira – Sem Experiência 3

Recepcionista – Com Experiência 1

Revisor de Tecidos Acabados – Com Experiência 1

Torneiro CNC – Com Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Contabilidade 1

Estágio em Direito 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 5

Estágio em Farmácia/Química 1

Estágio em Fisioterapia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio para Ensino Médio 15

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 18

Arco Comércio e Varejo 3

Arco Logística 3

Arco Produção 2

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