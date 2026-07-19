O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 96 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO Americana
Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 2
Assistente Administrativo – Com Experiência 1
Assistente de Loja – Sem Experiência 5
Atendente de Loja – Com Experiência 1
Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1
Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2
Encarregado de Costura – Com Experiência 1
Estampador de Tecido – Com Experiência 2
Estofador de Móveis – Sem Experiência 2
Ferramenteiro – Com Experiência 1
Marceneiro – Sem Experiência 1
Mecânico Automotivo – Com Experiência 2
Meio Oficial de Cozinha – Sem Experiência 1
Motorista (Categoria D) – Sem Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 3
Operador de Retorcedeira – Sem Experiência 3
Recepcionista – Com Experiência 1
Revisor de Tecidos Acabados – Com Experiência 1
Torneiro CNC – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Contabilidade 1
Estágio em Direito 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 5
Estágio em Farmácia/Química 1
Estágio em Fisioterapia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio para Ensino Médio 15
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 18
Arco Comércio e Varejo 3
Arco Logística 3
Arco Produção 2
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