O avanço dos medicamentos GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, começa a produzir efeitos que vão além da área da saúde. A redução do apetite e a busca por escolhas mais equilibradas já influenciam o consumo em restaurantes, lanchonetes, cafeterias e redes de alimentação, criando desafios para cardápios, porções, tíquete médio e modelos de negócio.

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Esse novo cenário será abordado na palestra “Tudo sobre a NRA Show 2026”, promovida pela ABF Rio, no dia 24 de julho, das 10h às 12h, na sede da entidade, na Barra da Tijuca. O encontro será conduzido por Simone Galante, fundadora e CEO da GALUNION e especialista em estratégia, inovação e tendências para o mercado de food service.



Dados apresentados pela GALUNION indicam que 91% dos brasileiros que usam ou já utilizaram medicamentos GLP-1 relatam mudanças nos hábitos de consumo fora de casa. Entre os novos comportamentos estão a procura por porções menores, alimentos ricos em proteínas e fibras, maior possibilidade de personalização e redução de frituras, bebidas alcoólicas, acompanhamentos pesados e sobremesas grandes.

Para restaurantes e franquias, a transformação levanta uma questão econômica: como preservar o faturamento diante de um cliente que pode consumir menos quantidade, mas continua exigindo sabor, qualidade, conveniência e experiência?

A resposta pode passar por menus mais flexíveis, pequenas porções com maior valor agregado, pratos customizáveis, bebidas funcionais e opções que combinem prazer e densidade nutricional.

A apresentação da GALUNION também irá mostrar que dinheiro, tempo e calorias se tornaram recursos mais disputados nas decisões de compra, levando o consumidor a avaliar se a refeição realmente vale seu investimento, sua saúde e seu tempo.

“Estamos diante de uma mudança na arquitetura das escolhas. O consumidor continua buscando prazer e experiência, mas passa a valorizar porções mais inteligentes, personalização e alimentos com uma função mais clara. O desafio do setor será gerar desejo e valor em novas composições de consumo”, afirma Simone Galante.

Além dos efeitos das canetas emagrecedoras, o encontro apresentará tendências observadas na NRA Show 2026, realizada em Chicago, como digitalização, automação, sustentabilidade, inteligência de dados e novos formatos de atendimento. A proposta é mostrar como esses movimentos internacionais podem ser adaptados à realidade dos negócios de alimentação do Rio de Janeiro e do Brasil.

Serviço canetas

Palestra: Tudo sobre a NRA Show 2026

Data: 24 de julho

Horário: das 10h às 12h

Local: Sede da ABF Rio — Rua Gildásio Amado, 55, sala 2107, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

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