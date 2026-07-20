Os agentes culturais de Santa Bárbara d’Oeste participam, entre os dias 21 e 30 de julho, das reuniões das Câmaras Setoriais para a eleição dos representantes da sociedade civil que vão compor o Conselho Municipal de Política Cultural no biênio 2026/2027.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os encontros serão realizados em diferentes espaços culturais do Município e também em formato online, a depender do segmento.

As eleições ocorrerão nas Câmaras Setoriais de Música, Dança, Teatro, Hip Hop, Literatura e Narrativa Oral, Artes Visuais e Cultura Afro-brasileira e Popular, garantindo a representatividade dos diferentes segmentos culturais no Conselho Municipal de Política Cultural.

Após as reuniões das Câmaras Setoriais, haverá a Assembleia Geral do Conselho Municipal de Política Cultural, destinada à composição do colegiado para o biênio 2026/2027. A assembleia acontece no dia 7 de agosto, uma sexta-feira, às 9 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

O Conselho Municipal de Política Cultural é um órgão colegiado de participação social que reúne representantes do Poder Público e da sociedade civil, contribuindo para a formulação, o acompanhamento e o fortalecimento das políticas públicas de cultura em Santa Bárbara d’Oeste.

Datas, horários e locais Câmaras Setoriais Santa Bárbara:

Câmara Setorial de Música

21 de julho (terça-feira), às 19h15 | Corporação Musical União Barbarense – Rua Santa Bárbara, 338, Centro

Câmara Setorial de Dança

23 de julho (quinta-feira), às 10 horas | Reunião online pelo link https://meet.google.com/yfg-uyyt-wvi

Câmara Setorial de Teatro

23 de julho (quinta-feira), às 19h30 | Ponto de Cultura Espaço Arte Móvel – Rua João Pessoa, 601, Cidade Nova

Câmara Setorial de Hip Hop

25 de julho (sábado), às 9 horas | CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Câmara Setorial de Literatura e Narrativa Oral

25 de julho (sábado), às 14 horas | Ponto de Cultura Confraria do Conto – Rua Rio Grande do Norte, 98, Vila Grego

Câmara Setorial de Artes Visuais

28 de julho (terça-feira), às 19 horas | Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” – Rua João Lino, 362, Centro

Câmara Setorial de Cultura Afro-brasileira e Popular

30 de julho (quinta-feira), às 19 horas | Rua Padre Arthur Sampaio, 571, Conjunto Habitacional Roberto Romano

Leia + sobre diversão e arte