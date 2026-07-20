O vereador Lucas Leoncine (PSD) esteve nesta quinta-feira (16), na Avenida Armando Salles de Oliveira, para discutir melhorias viárias que possam reforçar a segurança no trânsito no trecho próximo ao CCPA (Centro de Capacitação Profissional do Adolescente).

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Estavam presentes o chefe de gabinete da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana, Caio Ortiz, o presidente do CCPA, Vanderlei Macedo, e o representante da Paróquia de São Judas Tadeu, padre Cleiton Rodrigues Bugari.

Durante a reunião, as lideranças locais apresentaram demandas e reforçaram a necessidade de melhorias em sinalização devido ao fluxo de veículos em alta velocidade e congestionamentos constantes, principalmente nos horários de entrada e saída de crianças e adolescentes nas atividades da instituição.

Ainda no local, Leoncine reforçou o compromisso em acompanhar e fiscalizar as ações do Poder Executivo na região.

Fala Leoncine

“Esse trecho da avenida recebe um volume muito grande de veículos e o excesso de velocidade coloca em risco a vida das centenas de jovens que frequentam o CCPA diariamente. Nosso objetivo, ao trazer o representante da Utransv aqui, é construir uma solução técnica rápida para organizar o fluxo e garantir a segurança dos pedestres nos horários de pico. Vou protocolar as indicações necessárias e acompanhar de perto esse planejamento da Prefeitura”, concluiu o parlamentar.

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