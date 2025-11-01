Uma dupla de assaltantes foi condenada pela Jutiça pela morte do soldado Leandro Silva Barbosa, integrante do 10° Baep. O julgamento terminou na madrugada desta sexta-feira (31), no Fórum de Santa Bárbara d’Oeste.

A dupla ‘Jacaré’ e ‘Jhow’ foi condenada a 46 anos e 42 anos, respectivamente.

O crime aconteceu em maio de 2023 na cidade. O policial foi atraído para uma emboscada montada pelos dois. Ele investigava a venda de uma motocicleta.

De acordo com as investigações, os envolvidos tinham ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Condenação da dupla

As sentenças foram definidas pelo juiz Iberê de Castro Dias: Wilson Ribeiro da Costa, conhecido como Jacaré, recebeu 46 anos, 5 meses e 17 dias de prisão, enquanto João Paulo Vital dos Santos, o Johw, foi condenado a 42 anos, 5 meses e 7 dias, ambos em regime fechado.

Além da pena de reclusão, os dois deverão indenizar a família do policial em R$ 50 mil por danos morais e pagar R$ 30 mil à vítima que sobreviveu à ação. Um terceiro réu, Vinícius da Silva Nogueira (Caveira), terá o julgamento reagendado.

