Feira das Nações de Santa Bárbara 2025 divulga programação completa

A tradicional Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste divulgou a programação completa de sua 33ª edição, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. O evento reunirá apresentações de música, teatro, circo, cultura popular, dança e intervenções artísticas, além da já tradicional gastronomia internacional, preparada por 13 instituições sociais que representam diferentes países. Neste ano, os shows principais serão de Felipe Araújo, no sábado (8), às 23 horas, e Inimigos da HP no domingo (9), às 20 horas.

Leia + sobre diversão e arte

A edição 2025 reunirá 53 atrações distribuídas entre diferentes manifestações artísticas. A programação contempla 15 apresentações musicais, incluindo os shows principais, além de 18 apresentações de dança, com grupos locais e regionais que representam diferentes países e estilos, 15 intervenções artísticas e circenses, três apresentações de cultura popular e dois espetáculos teatrais.

A 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e TRBR, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgata a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

Selecionadas via Edital de Chamamento, as 13 instituições sociais representarão os seguintes países: Alemanha (AMOBAM), Argentina (Creche Papa João Paulo II), Brasil (Casa de Passagem Feminina), Chile (Corporação Musical União Barbarense), Espanha (Rotary Club – Progresso), Estados Unidos (Fraternidade Descendência Americana), França (Casa da Criança), Itália (Projeto Amigos da Música – FAMAM), Japão (Serviço Social Imaculada Conceição), México (Associação Vinde a Luz), Nações Africanas (Associação Carolina Maria de Jesus), Portugal (S.A.S. Meimei) e Reino Unido (Guarda Mirim). Confira o cardápio completo.

Confira a programação completa:

Sábado | 08/11/2025

13h – Daniel Cantor (Música) | Palco Culturas

13h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

14h – Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra (Cultura Popular) | Palco Tradições

14h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

15h – Vivian Ignácio Canta Brasilidades (Música) | Palco Culturas

15h30 – Lambe-Lambe SBO / MB Circo (Teatro Lambe-Lambe / Circo) | Intervenção

16h – Os Fabulantes (Teatro) | Palco Tradições

16h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

17h – Allan Kevyn (Música) | Palco Culturas

17h30 – Cordéis para dar e contar / MB Circo (Literatura e Circo) | Intervenção

18h – O Palhaço Sou Eu (Circo) | Palco Tradições

18h30 – Cordéis para dar e contar / MB Circo (Literatura e Circo) | Intervenção

19h – DJ Cordero (Música) | Palco Nações

19h – Forró com Lis Ferraz (Música) | Palco Culturas

19h30 – Cordéis para dar e contar / MB Circo (Literatura e Circo) | Intervenção

20h – Danças: Arabesque Studio de Dança (Egito), Art American Dance (Brasil), Cia Giane Godoi (Egito), Cia Juliana Daniel (Países Árabes), Focus Educação e Cultura (Argentina e Áustria), Gabriela Fioravante Tap Center (Brasil), Grupo Flamenco Soniquete (Espanha), Grupo Kimie Buyo de Danças Folclóricas Japonesas (Japão), Grupo Latinitude (Cuba e Países Africanos) e JK Cia de Dança (Estados Unidos) | Palco Tradições

20h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

21h – Sapos da Noite (Música) | Palco Culturas

21h – Do Palco pro Buteco (Música) | Palco Nações

21h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

22h – Tango, em uma noche porteña (Dança) | Palco Tradições

22h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

23h – Felipe Araújo (Show Principal) | Palco Nações

Domingo | 09/11/2025

12h – Samb’Ajuda (Música) | Palco Culturas

12h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

13h – Paulo Bellan / Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro (Música e Cultura Popular) | Palco Tradições



13h30 – Os Cozinheiros / MB Circo (Circo) | Intervenção

14h – Soul da Toga (Música) | Palco Culturas

14h30 – Os Cozinheiros / MB Circo (Circo) | Intervenção

15h – Maracatu Estação Quilombo (Cultura Popular) | Palco Tradições

15h30 – Lambe-Lambe SBO / Os Cozinheiros / MB Circo (Teatro Lambe-Lambe / Circo) | Intervenção

16h – Samba da Nega (Música) | Palco Culturas

16h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

17h – PROAM – Projeto Amigos da Música – FAMAM (Música) | Palco Tradições

17h30 – Amália Teatro Lambe-Lambe / MB Circo (Teatro Lambe-Lambe / Circo) | Intervenção

18h – Felipe Delafiori (Música) | Palco Culturas

18h – Samba d’Aninha (Música) | Palco Nações

18h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

18h45 – Danças: Entrée Danse Escola de Dança (Espanha), Estúdio Geisa Franco (Grécia), Faces Ocultas Cia de Dança (Países Africanos), Interior Cia de Dança (Brasil), Lili Rossetti Núcleo de Artes (Estados Unidos), Núcleo de Dança Minuetto (Rússia) e Twist e Grupo Espaço Dançar (Brasil e Argentina) | Palco Tradições

19h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

20h – Inimigos da HP (Show Principal) | Palco Nações

Serviço:

33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de novembro, das 12h às 23h59

Felipe Araújo | 23h

Dia 9 de novembro, das 12h às 22h

Inimigos da HP | 20h

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP