Feira das Nações de Santa Bárbara 2025 divulga programação completa
A tradicional Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste divulgou a programação completa de sua 33ª edição, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. O evento reunirá apresentações de música, teatro, circo, cultura popular, dança e intervenções artísticas, além da já tradicional gastronomia internacional, preparada por 13 instituições sociais que representam diferentes países. Neste ano, os shows principais serão de Felipe Araújo, no sábado (8), às 23 horas, e Inimigos da HP no domingo (9), às 20 horas.
A edição 2025 reunirá 53 atrações distribuídas entre diferentes manifestações artísticas. A programação contempla 15 apresentações musicais, incluindo os shows principais, além de 18 apresentações de dança, com grupos locais e regionais que representam diferentes países e estilos, 15 intervenções artísticas e circenses, três apresentações de cultura popular e dois espetáculos teatrais.
A 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e TRBR, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.
Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgata a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.
Selecionadas via Edital de Chamamento, as 13 instituições sociais representarão os seguintes países: Alemanha (AMOBAM), Argentina (Creche Papa João Paulo II), Brasil (Casa de Passagem Feminina), Chile (Corporação Musical União Barbarense), Espanha (Rotary Club – Progresso), Estados Unidos (Fraternidade Descendência Americana), França (Casa da Criança), Itália (Projeto Amigos da Música – FAMAM), Japão (Serviço Social Imaculada Conceição), México (Associação Vinde a Luz), Nações Africanas (Associação Carolina Maria de Jesus), Portugal (S.A.S. Meimei) e Reino Unido (Guarda Mirim). Confira o cardápio completo.
Confira a programação completa:
Sábado | 08/11/2025
13h – Daniel Cantor (Música) | Palco Culturas
13h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
14h – Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra (Cultura Popular) | Palco Tradições
14h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
15h – Vivian Ignácio Canta Brasilidades (Música) | Palco Culturas
15h30 – Lambe-Lambe SBO / MB Circo (Teatro Lambe-Lambe / Circo) | Intervenção
16h – Os Fabulantes (Teatro) | Palco Tradições
16h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
17h – Allan Kevyn (Música) | Palco Culturas
17h30 – Cordéis para dar e contar / MB Circo (Literatura e Circo) | Intervenção
18h – O Palhaço Sou Eu (Circo) | Palco Tradições
18h30 – Cordéis para dar e contar / MB Circo (Literatura e Circo) | Intervenção
19h – DJ Cordero (Música) | Palco Nações
19h – Forró com Lis Ferraz (Música) | Palco Culturas
19h30 – Cordéis para dar e contar / MB Circo (Literatura e Circo) | Intervenção
20h – Danças: Arabesque Studio de Dança (Egito), Art American Dance (Brasil), Cia Giane Godoi (Egito), Cia Juliana Daniel (Países Árabes), Focus Educação e Cultura (Argentina e Áustria), Gabriela Fioravante Tap Center (Brasil), Grupo Flamenco Soniquete (Espanha), Grupo Kimie Buyo de Danças Folclóricas Japonesas (Japão), Grupo Latinitude (Cuba e Países Africanos) e JK Cia de Dança (Estados Unidos) | Palco Tradições
20h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
21h – Sapos da Noite (Música) | Palco Culturas
21h – Do Palco pro Buteco (Música) | Palco Nações
21h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
22h – Tango, em uma noche porteña (Dança) | Palco Tradições
22h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
23h – Felipe Araújo (Show Principal) | Palco Nações
Domingo | 09/11/2025
12h – Samb’Ajuda (Música) | Palco Culturas
12h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
13h – Paulo Bellan / Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro (Música e Cultura Popular) | Palco Tradições
13h30 – Os Cozinheiros / MB Circo (Circo) | Intervenção
14h – Soul da Toga (Música) | Palco Culturas
14h30 – Os Cozinheiros / MB Circo (Circo) | Intervenção
15h – Maracatu Estação Quilombo (Cultura Popular) | Palco Tradições
15h30 – Lambe-Lambe SBO / Os Cozinheiros / MB Circo (Teatro Lambe-Lambe / Circo) | Intervenção
16h – Samba da Nega (Música) | Palco Culturas
16h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
17h – PROAM – Projeto Amigos da Música – FAMAM (Música) | Palco Tradições
17h30 – Amália Teatro Lambe-Lambe / MB Circo (Teatro Lambe-Lambe / Circo) | Intervenção
18h – Felipe Delafiori (Música) | Palco Culturas
18h – Samba d’Aninha (Música) | Palco Nações
18h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
18h45 – Danças: Entrée Danse Escola de Dança (Espanha), Estúdio Geisa Franco (Grécia), Faces Ocultas Cia de Dança (Países Africanos), Interior Cia de Dança (Brasil), Lili Rossetti Núcleo de Artes (Estados Unidos), Núcleo de Dança Minuetto (Rússia) e Twist e Grupo Espaço Dançar (Brasil e Argentina) | Palco Tradições
19h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção
20h – Inimigos da HP (Show Principal) | Palco Nações
Serviço:
33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste
Dia 8 de novembro, das 12h às 23h59
Felipe Araújo | 23h
Dia 9 de novembro, das 12h às 22h
Inimigos da HP | 20h
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
