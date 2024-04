Dupla vai presa logo após furtar carro e ser pega pela PM

Dois homens, um de 19 anos e outro de 33, foram presos na tarde desta domingo, por volta das 15h30, após furtarem um veículo pela Avenida Juscelino K de Oliveira, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações via COPOM que um veículo VW Fox na cor branca havia sido furtado e que os criminosos estariam na condução do veículo pela Av Iacanga. Em seguida, foi irradiado que um veículo VW Gol de cor bege também estaria envolvido no furto e ambos haviam acessado a Rodovia SP 304, sentido Santa Barbara d’Oeste e estacionado em um posto de combustível.

No local, foi realizada abordagem dos indivíduos e foi constatado que o miolo de ignição do VW Fox estava adulterado e o módulo de ignição trocado. No VW Gol, nada de ilícito foi localizado. Realizado contato com a vítima e testemunhas, estas informaram ter presenciado o furto do Fox e que, após saírem do local, um dos homens desceu do veículo e entrou no VW Gol para dar cobertura na ação. Logo em seguida foram abordados.

Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da justiça.

