O ex-vereador de Americana Valdecir Duzzi foi nomeado representante estadual contra a doença degenerativa ELA.

Duzzi perdeu a irmã Doraci no ano passado acometida pala doença.

“No dia 1º de agosto de 2023, a comunidade perdeu uma guerreira para a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Doraci, diagnosticada em outubro de 2017, travou uma árdua batalha contra essa doença neurodegenerativa que atinge os neuromotores”, diz Duzzi.

Segundo ele, durante anos a jornada de Doraci foi marcada por desafios progressivos, levando-a do diagnóstico ao estado totalmente acamado. Apesar de sua parte cognitiva permanecer intacta, Doraci Duzzi experimentou a gradual paralisação de membros, movimentações e funções vitais.

A história, de acordo com ele, transformou-se em um chamado para a ação. Em parceria com a Associação Pro Cura da ELA, Duzzi aprendeu a compartilhar os cuidados necessários para enfrentar essa condição. Este conhecimento, adquirido ao longo do processo, tornou-se uma ferramenta poderosa para auxiliar não apenas sua família, mas também outros afetados pela ELA na cidade de Americana.

Hoje, esse comprometimento é reconhecido de forma ainda mais ampla, com a nomeação como um dos representantes da região sudeste do Brasil. Entre os 10 selecionados, ele se destaca como um defensor incansável na busca por uma melhor qualidade de vida para as vítimas dessa infeliz patologia.

“Em meio à tristeza, emerge uma história de resiliência, aprendizado e serviço à comunidade. Este representante, agora encarando o papel de liderança, continua a lutar para aliviar o peso da ELA sobre as famílias, trazendo esperança e apoio quando mais necessário”, explica Duzzi.

