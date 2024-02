Tivoli Shopping terá edição do MoviecomTodos neste domingo, dia 18

O Tivoli Shopping recebe neste domingo, dia 18, às 11h, mais uma edição do MoviecomTodos, projeto voltado para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Desta vez, o público poderá assistir a “Wish: O Poder dos Desejos”, nova animação dos estúdios Walt Disney.

A comédia musical animada leva o público para o reino mágico de Rosas, onde Asha, uma jovem perspicaz e otimista, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia ilimitada, chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam um grande inimigo, com a missão de salvar uma comunidade e provar que, quando a vontade de um humano corajoso se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser comprados antecipadamente ou na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda online.

Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do pagamento do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

Iniciativa inovadora

Voltada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, a sala de exibição do MoviecomTodos recebe ajustes fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público, tornando a experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva.

Luzes parcialmente acesas, filme dublado, volume do som reduzido e a porta aberta para a circulação livre da plateia são alguns dos cuidados especialmente tomados para a exibição. O dia e horário também foram planejados para minimizar qualquer desconforto aos autistas, já que aos domingos de manhã o shopping tem um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para quem tem TEA.

SERVIÇO:

Sessão MoviecomTodos

Filme: “Wish: O Poder dos Desejos”

Data: domingo, 18 de fevereiro

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping

