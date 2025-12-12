Economia Criativa movimenta o fim de ano com edições especiais em Santa Bárbara
Leia + sobre economia, emprego e mercado
A Economia Criativa está no centro das comemorações de Natal e Ano Novo em Santa Bárbara d’Oeste. Para celebrar o período, os artesãos da cidade e região terão horários especiais tanto na Feira de Artesanato quanto na Loja da Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”, ampliando as opções para quem busca presentes únicos, autorais e produzidos à mão.
Feira de Artesanato – Edição Especial de Fim de Ano
Com horário estendido até o dia 20 deste mês, a tradicional Feira de Artesanato acompanha o funcionamento do comércio na Praça Central, de segunda a sexta-feira, das 12 às 21 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. O público pode encontrar uma grande variedade de produtos, como peças em couro, crochê, patchwork, pedrarias, costura criativa, arte em madeira, capim dourado e muito mais.
Entre os expositores e produtos desta edição estão: roupinhas de boneca, toucas, pintura em tecidos, suportes de plantas e cobre jarra (Bernadete de Camargo); acessórios em couro, colares, brincos, tornozeleiras, anéis, pedras e filtro dos sonhos (Maria Socorro); crochê, patchwork e pinturas em tecidos (Nilza da Silva); cachepots, chaveiros, porta-objetos, comedouros PET e jogos educativos em madeira (Marilene e Antônio Rodrigues); peças decorativas, relógio, chaveiros e oratórios em pedrarias (Paulo Couto); laços, turbantes e scrunchies (Silvaneide Sousa); chinelos bordados, canetas decoradas, chaveiros, terços e acessórios (Larissa Rodrigues); bolsas, mochilas, carteiras e peças em costura criativa (Sonha de Paula, Marcilene Paulo e Maria de Fátima Paulo); tiaras, pulseiras, colares e brincos em capim dourado (Nazaré Piedade). A Feira também apresenta uma mostra especial com trabalhos artesanais produzidos pelos alunos da APAE Santa Bárbara, reforçando a inclusão e a valorização da arte local.
Loja Casa do Artesão – Especial de Fim de Ano
A loja, localizada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), também terá horário ampliado, de segunda a sexta-feira, das 13 às 21 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas – até o dia 20. E no dia 21, domingo, a loja funcionará das 18 às 21 horas, com a última apresentação da Casa do Papai Noel.
Na Casa do Artesão podem ser encontrados: bolsas, mochilas, pochetes, necessaires, porta moeda e luva de contenção em costura criativa (Claudete dos Santos Lima); tapetes, jogo de cozinha e banheiro (Dilma Barbosa Bispo); acessórios em metal e macramê e filtro dos sonhos (Edma de Souza Santos); velas e difusores aromáticos (Fernanda Brasil dos Passos Borges); bolsas, cachepôs, porta copos e chaveiros em crochê fio de malha (Iara Aparecida de Araujo Nunes); quadros, chaveiros e colares em bordado em bastidor e mini bastidor (Ina Thomé Picoli); pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais e chaveiros (Jhonatan Felix); bolsas, chapéus e chinelos em crochê (Maria Aparecida Dias Venerando); cachepots, chaveiros, porta-objetos, comedouros PET e jogos educativos em madeira (Marilene e Antônio Rodrigues); toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê e micro crochê (Rosely Victoria Wagner); bonecos em amigurumi personagens, cultura Geek, safari e bonecas e chaveiros (Suzana Chiquetto).
Serviço:
Feira de Artesanato – Especial de Fim de Ano
Até 20 de dezembro
Segunda a sexta: 12h às 21h
Sábados: 9h às 13h
Local: Praça Central – Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro – Santa Bárbara d’Oeste/SP
Loja Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” – Especial de Fim de Ano
Até 20 de dezembro
Segunda a sexta: 13h às 21h
Sábados: 9h às 13h
Dia 21/12 (domingo): 18h às 21h (junto à última apresentação da Casa do Papai Noel)
Local: Centro de Atendimento ao Turista (CAT) – Rua João Lino, 362, Centro – Santa Bárbara d’Oeste/SP
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP