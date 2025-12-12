Levi Rossi consegue R$ 200 mil para procedimentos em pacientes na Apae

Vereador intermedeia verba federal para procedimentos de pacientes encaminhados pelo SUS à Apae de Americana

Leia + sobre política regional

O vereador Levi Rossi (PRD) reuniu-se na segunda-feira (8) com o diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Americana, Roberto Dellapiazza, para oficializar o envio de uma verba federal de R$ 200 mil, através de emenda parlamentar do deputado federal Cezinha de Madureira (PSD/SP). O recurso será destinado para o custeio de procedimentos na área da saúde para atendimento de pacientes que são encaminhados à instituição pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a visita, o parlamentar falou sobre as necessidades atuais, os projetos em andamento e as ações desenvolvidas no atendimento de pessoas com deficiência no município. “A APAE desempenha um trabalho essencial na vida de muitas pessoas e merece nosso total reconhecimento e apoio. A destinação dos R$ 200 mil é uma forma concreta de fortalecer essa atuação tão importante, contribuindo para o custeio das ações e programas que a instituição desenvolve e presta à comunidade. Este recurso reafirma o compromisso com a APAE e com as famílias que dependem desse atendimento. É fundamental continuarmos trabalhando para garantir políticas públicas que promovam inclusão, respeito e dignidade”, destacou Levi.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP