Como editar fotos e vídeos sem um programa pesado instalado

Foto de Etienne Boulanger na Unsplash

Através das fotografias podemos relembrar momentos importantes de nossa vida, seja em uma reunião de família, uma viagem, um encontro, enfim, recordações da nossa trajetória.

Abrir aquela caixa de fotos guardadas no armário sempre traz prazer e alegria às pessoas e é uma maneira de preservar nossas lembranças.

Hoje é muito comum digitalizarmos essas antigas fotografias e guardá-las no computador, mas infelizmente o tempo muitas vezes não perdoa e encontramos em gavetas, armários e caixas fotografias que perderam o brilho, a cor ou até mesmo fotos antigas em preto e branco não muito nítidas, mas isso agora deixou de ser um problema.

Já existe no mercado um aplicativo gratuito e completo de edição de vídeos que possui uma ferramenta alimentada por inteligência artificial capaz de restaurar suas fotografias eliminando imperfeições e até mesmo colorindo fotos antigas em preto e branco.

O responsável por esse maravilhoso recurso é o CapCut Online, um aplicativo de restauração de imagens que usa a Inteligência Artificial (IA) para transformar suas fotos antigas em imagens totalmente novas e cheias de vida.

Este editor de imagem utiliza algoritmos avançados de edição que analisam várias características de uma foto e colore ou reduz suas imperfeições.

É um aplicativo totalmente gratuito e apesar de seus inúmeros recursos como editor de vídeos e restaurador de fotos é extremamente simples de ser utilizado, nem mesmo é preciso baixar, basta se registrar e realizar seu trabalho online.

O CapCut Online também se destaca na edição de vídeos tanto para usuários iniciantes como para profissionais do ramo.

Possuidor de funcionalidades avançadas, muitas delas baseadas em inteligência artificial, ele conta com recursos semelhantes aos melhores editores profissionais, no entanto de maneira absolutamente gratuita.

Para ficar em só um exemplo de funcionalidade top de linha, o restaurador de fotos antigas foi especialmente desenvolvido para melhorar suas fotos restaurando sua nitidez, brilho e revitalizando as cores.

Já o editor de vídeos CapCut Online é extremamente simples de se usar possuindo uma interface amigável mesmo para aqueles que não possuam experiência alguma na edição de vídeos.

Apesar de toda sua simplicidade ainda é possível esclarecer qualquer dúvida sobre os procedimentos acessando ao seu tutorial onde encontramos vários vídeos esclarecedores.

E novamente: não é preciso fazer o download de um programa ou gastar horas com tutoriais longos ou até manuais. O programa é simples de usar e 100% online, bastando acessar sua página inicial e criar uma conta para começar a editar.

Na edição de vídeos o CapCut Online se destaca por algumas funcionalidades que são capazes de transformar um vídeo amador em um trabalho com toques profissionais, dentre elas:

Colocar legendas nos vídeos

Conversão de texto em voz

Filtros

Efeitos especiais

Melhora da qualidade do vídeo

Trilha sonora

Voiceover

Estabilidade

O CapCut Online através da IA tem a capacidade de legendar de maneira automática um vídeo. Ele pode reconhecer o áudio do vídeo e em poucos segundos realizar a transcrição do texto. As legendas também podem ser personalizadas utilizando cores ou animações.

Além do mais podemos criar legendas em outros idiomas, todo esse processo é feito de maneira rápida e com apenas com um simples clique.

Conversão de texto em voz

Outra funcionalidade que chama a atenção sendo um recurso admirável é a conversão de texto em voz. Utilizando tecnologia de última geração de reconhecimento de voz o software transforma um texto em voz.

Dentre as opções a serem utilizadas ele conta com um banco de vozes masculinas, femininas e neutras além de vozes com variados sotaques e até mesmo faixas etárias.

Filtros

Encontramos ainda no aplicativo uma grande variedade de filtros e uma galeria divertida de stickers e efeitos variados.

Efeitos especiais

Na biblioteca de efeitos especiais temos variados sons como sons ambientes em geral, aplausos e muitas outras possibilidades, inclusive filtros interativos.

Melhora da qualidade do vídeo

Com relação à melhoria de qualidade dos vídeos o CapCut Online oferece uma infinidade de ferramentas como por exemplo a possibilidade de melhorar a qualidade da imagem aplicando o controle de saturação, tonalidade, brilho e muitas outras opções.

Trilha sonora

Outro recurso importante para que um vídeo chame a atenção do público é a opção de colocarmos um fundo musical nos vídeos. O CapCut Online impressiona pela quantidade de músicas totalmente livres de direitos autorais existentes em sua biblioteca.

Elas estão disponíveis gratuitamente e podemos encontrar os mais diversos estilos musicais.

Voiceover

Através do voiceover do CapCut Online, o usuário pode gravar sua voz e depois colocá-la em seu próprio vídeo.

Estabilidade

Para corrigir problemas de estabilidade existentes nos vídeos o CapCut Online conta com mais uma ferramenta que utiliza a IA, com sensores giroscópios que corrigem qualquer problema de estabilização do vídeo automaticamente.

Teste esta ferramenta

A ideia dos desenvolvedores do CapCut Online foi e continua sendo criar um produto de alta tecnologia para propiciar aos usuários um aplicativo que ofereça qualidade profissional na edição de vídeos e que ao mesmo tempo o processo seja extremamente rápido e fácil para qualquer nível de usuário.

Isso é o que qualifica ainda mais o CapCut Online como um dos melhores editores de vídeo e imagens gratuito do mercado, basta se registrar no site, clicar em “Novo Projeto” e em poucos minutos teremos um vídeo de qualidade profissional editado ou uma imagem com qualidade superior à original.

Não deixe de testar essa ferramenta.