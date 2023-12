Botas de couro: como usa-las? Dicas de look

Muitas são as melhores que adoram botas e sobre tudo botas de couro, para você que acredita que as botas de couro só ficam bem em climas frios e com roupas mais pesadas, estão totalmente engana, vamos te mostrar aqui como usar bem alguns tipos de boas e como a roupa correta por valorizar ainda mais seu calçado.

Tenha em mente que no momento em que você decide usar botas elas vão ser totalmente o centro de atenção do seu look, então todos os demais itens como peças de roupas e acessórios tem que servir como um complemento que de ainda mais destaque ao seu par de botas.

Então fique atenta se você quer saber como usar bota de couro e como comprar online e sempre estar com muito estilo, afinal que não gosta de estar sempre na moda, não é mesmo?

Sinta-se livre para mostrar os tornozelos

Mostrar um pouco os tornozelos cria a ilusão de que temos uns centímetros a mais, então se você é baixinha aposte na combinação de botas de couro de cano curto com calças curtas, isso com certeza vai dar a impressão de que você é um pouco maior. Aposte em calças com jeans retas clássicas, descontraídos ou soltas. Casualmente, enrole a bainha dois centímetros e meio.

Você é alta? Aposte em calças que cubram parte de suas botas.

Se você precisa montar um look mais clássico ou profissional, aposte em calças com um bom cumprimento para um look mais clássico ou profissional, tente deixar um pouco de espaço acima do pé.

Muitas vezes, jeans e calças rotulados como até o tornozelo são longos demais para a maioria das mulheres se você for comprar online presta atenção nas medidas que os sites disponibilizam.

Comprando a calça na medida certa você evitar sobra de calça sobre a sua bota em excesso, essa sobra pode ser cortada também caso você tenha comprado uma calça com a barra muito grande.

Bota de couro com cano alto

Você gosta de botas clássicas de estilo equitação ou botas mais finas e elegantes com um pouco de salto? Esta bota fica muito bem com vestidos ou saias na altura do joelho, com ou sem meia-calça, e também com leggings ou jeans skinny. Eles não ficam bem com calças largas, a dica é pra que você não use essa combinação.

As Botas de cano alto podem ser difíceis de calçar ou tirar, especialmente se forem antigas e não tiverem zíperes ou elásticos, para conseguir usa-las melhor coloque saquinhos plásticos finos, puxe as botas para cima para que escorreguem e você as possa calçar mais facilmente.

Em relação à altura você precisa levar em conta, lembre-se de que bota de cano alto pode ser um problema para mulheres baixas, pois a parte superior cabe no meio do joelho e não abaixo dele. Se comprar online, verifique o comprimento da bota.

Há vários tipos de botas de couro disponíveis que podem montar vários tipos diferentes de look, usar bem cada uma delas é o segredo.