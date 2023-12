Sumaré: Parada Mágica de Natal reúne 9 mil

Uma noite mágica e encantadora. Uma noite feliz. Foi esse o clima que embalou

a Parada Mágica de Natal realizada pela ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), nesta quarta-feira, no centro da cidade. A Avenida 7 de Setembro, principal rua do comércio, foi o ponto de partida de uma viagem mágica, que reuniu cerca de nove mil pessoas para assistir e, principalmente, sentir o melhor do espírito natalino.

“Quando idealizamos o espetáculo a ideia não era apenas trazer mais pessoas para o centro, mas sim trazer de volta a magia do Natal para a nossa cidade. E deu certo. O espetáculo superou todas as nossas expectativas”, comemora o presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira.

O público lotou a Avenida 7 de Setembro para acompanhar o Papai Noel e os mais de 30 personagens que desfilaram leveza, beleza e muita alegria. A Minnie e o Mickey esbanjaram simpatia e hipnotizaram a criançada. Mas não foram só eles. Os ajudantes do Noel, o Casal Floco de Neve, as Renas, entre outras figuras marcantes, encantaram o público do começo ao fim. O espetáculo também contou com bikes iluminadas e iluminação e sonorização especiais.

O evento atraiu pessoas das diferentes regiões da cidade. Um grupo de comerciantes e moradores do bairro Matão organizou uma caravana especialmente para ver o espetáculo. E teve gente de outras cidades também, como a administradora Daniele Rodrigues, que mora em Paulínia, mas fez questão de estar presente no evento.

A parada Mágica de Natal percorreu a Avenida 7 de Setembro até a Rua Arlete Maria de Marchi, passou pela Praça Manoel de Vasconcellos, desceu pela Praça da República até a Rua Julia de Vasconcellos Bufarah (passando em frente à estação ferroviária) e depois retornou para a Avenida 7 de Setembro. Até quem estava trabalhando parou um pouquinho para acompanhar o evento. “Está tudo muito lindo de ver, muito animado”, comentou o professor de inglês Matheus Rocha.

A Parada Mágica de Natal contou com o apoio da Prefeitura de Sumaré, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Inclusão, Mobilidade Urbana e Segurança Pública. Os agentes de trânsito sinalizaram todo o trajeto durante a passagem do espetáculo, organizando o fluxo de veículos e de pedestres. A Guarda Municipal e a Polícia Militar reforçaram a segurança na área.

O evento teve o patrocínio das empresas Longitude Incorporadora, Grupo EPJ, Transição Consultoria, Exclusiv Imobiliária, G2 Escritório de Contabilidade, Soma SP Associação de Benefícios e Consórcio Zona Azul.

