Educação convoca assistentes de alfabetização voluntários

A Secretaria de Educação de Americana publicou, nesta sexta-feira (05),

a classificação do Chamamento Público para a seleção de Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação. Os aprovados devem comparecer à sede da secretaria (Rua dos Professores, nº 40, Centro) na próxima terça-feira (09), às 14h, para a atribuição das unidades.

A lista completa dos convocados está disponível no Portal de Candidato do programa, acessível por meio do banner no site da Prefeitura de Americana, em www.americana.sp.gov.br .

A mesma página traz ainda a convocação para atribuição de escolas. São nove unidades escolares de ensino fundamental, sendo cinco CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) e quatro EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental). O início das atividades está previsto para o dia 10 de maio.

O Programa Tempo de Aprender tem o objetivo de fortalecer e apoiar o processo de alfabetização em leitura, escrita e matemática para estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. O profissional atuará no apoio ao professor alfabetizador. “A alfabetização é um divisor de águas na vida de todo indivíduo e tem significado especial quando realizada na infância, proporcionando à criança uma vida mais plena e completa”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

