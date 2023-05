Os casos de uma moto adulterada e de tráfico de drogas

movimentaram a sexta-feira da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

O PRIMEIRO CASO foi o de uma moto com sinais de adulteração. A ocorrência foi no bairro Santa Rita, por volta das 23h (final da noite). O dono da moto disse que a comprou em Sumaré por R$ 4 mil. Que lhe disseram que era moto de leilão. O caso foi registrado no jardim Santa Rita.

O SEGUNDO CASO foi o de um adolescente que estava na prática de tráfico de drogas ainda no final da manhã. A ocorrência foi registrada no parque Zabani. O rapaz de 17 anos foi detido e depois dos registros, o pai foi buscar o ‘arteiro’.

.📍DATA: 05 de maio 2023

.📍HORA: 22:50

.📍LOCAL: Rua Benjamin Wiezel, 178, Jd. Santa Rita

🛑 Apreensão de veículo/adulteração de sinais identificadores

Síntese:

Foi irradiado pelo CICOMM, que a motocicleta Honda CG 160, prata, de emplacamento GGH-1F30, suspeita de ser clonada, a qual possui diversas infrações de trânsito nesta e nas cidades da região, havia passado pelo sistema de monitoramento pela Estrada Municipal Dr. Ernesto de Cillo sentido bairro Santa Rita. Ciente das informações esta equipe de

Apoio Tático em patrulhamento pela rua Benjamin Wiezel deparou com a motocicleta, sendo que condutor L.M.S. informou ter adquirido o veículo de uma pessoa da cidade de Sumaré no valor de R$ 4.000,00, sabendo ser de leilão, apresentando ainda uma nota fiscal em nome de Savoy Leilões. Averiguado o veículo foi constatado que seu chassi estava suprimido, sendo visível apenas os últimos quatro dígitos (típico de leilão), e que após consultado de fato foi confirmada a baixa administrativa. Diante do ocorrido L. e veículo foram conduzindos ao plantão policial, onde a autoridade o autuou em flagrante conforme dispõe o artigo 311 parágrafo 2° inciso II do CP, ficando o detido preso à disposto da Justiça.

.📍DATA: 05 de Maio de 2023

.📍HORA: 11:00

.📍LOCAL: Rua Angelo Sans, 643, Zabani.

🛑 ATO INFRACIONAL/TRÁFICO DE DROGAS

Em patrulhamento pelo local citado, essa equipe visualizou G.S ,de 17 anos (já conhecido por traficar no local), caminhando pela rua, este que ao perceber a aproximação da viatura dispensou algo no solo, feito abordagem foi localizado em suas mãos 7 ependorfs de Cocaína, e ao notar o que G. havia dispensado constatou ser mais 7 porções de Maconha. Indagado G. assumiu estar no local traficando das 7:00 às 14:00. Por ser de intenso trafico o local foi acionado o CANIL, onde após varredura a cadela KIRA localizou ao final da rua, em uma área de mata, uma sacola plástica contendo mais 68 ependorfs de Cocaína e mais 15 porções de Maconha. Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada no 2° D.P onde a autoridade presente apreendeu os entorpecentes e liberando G. para seu genitor.

Os investimentos em Segurança Pública são contínuos em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta semana mais uma viatura Zero KM reforça a frota da Guarda Municipal, passando a operar em patrulhamentos e ações da corporação. Nos últimos dias mais 3 motos Zero KM também entraram em operação.

A Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan já adquiriu 8 novas viaturas Zero KM – e outras 4 já estão com processo de compra em andamento –, 3 novas motocicletas Zero Km, 360 uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação), 60 granadas, 3 fuzis (556), 23 pistolas (.40), 6 carabinas (CTT 4.0), munições de vários calibres, kit traje antitumulto e escudo. Também houve a ampliação do sistema de videomonitoramento, com atuais 236 câmeras instaladas pelo Município e processo de compra de mais 88 câmeras. Novos guardas foram contratados, totalizando 61 novos profissionais.

