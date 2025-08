Educação de SBO abre inscrições a vagas restantes do Curso Teatrando

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, abre nesta quinta-feira (7) as inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes do Curso Teatrando, uma formação cultural voltada a todos os educadores e funcionários da rede municipal de ensino.

As aulas, que seguem até dezembro, acontecem sempre às quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol. A atividade é gratuita, com emissão de certificado de participação.

Com início marcado para o dia 14 de agosto, o curso tem como objetivo proporcionar aos profissionais da educação experiências que ampliem suas habilidades de comunicação, expressão, cooperação e autonomia por meio da linguagem teatral.

A formação é ministrada pelo ator e diretor Marcelo Porqueres, que possui 30 anos de experiência na área e é cofundador do Grupo Teatral Talento e do Espaço Cultural Fábrica das Artes.

As inscrições seguem até o dia 29 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente por este link.

Serviço

Curso Teatrando – vagas remanescentes

Público-alvo: educadores e funcionários da rede municipal de ensino

Local: CIEP “Dom Eduardo Koaik” – Avenida Alonso Keese Dodson, 385, Planalto do Sol

Aulas às quintas-feiras, das 18h30 às 20h30

Início: 14 de agosto de 2025 | Encerramento: dezembro de 2025

Gratuito | Com certificado

