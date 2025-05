A Secretaria de Saúde de Sumaré — em parceria com as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Sumaré e a Secretaria de Educação — promoveu no último sábado (24) um importante treinamento em primeiros socorros para garantir que os profissionais que atuam em creches e escolas de educação infantil estejam preparados para agir rapidamente em situações de emergência.

O curso aconteceu durante todo o dia no Auditório da Faculdade Anhanguera, e contou com a participação de 350 profissionais. A capacitação, realizada em parceria com o projeto Samuzinho e fundamentada na Lei 13.722/18, conhecida como Lei Lucas, abordou temas essenciais como manobras de desengasgo, atendimento a paradas cardiorrespiratórias (PCR), crises convulsivas e outros procedimentos de urgência voltados ao atendimento de crianças de 0 a 4 anos nas unidades conveniadas ao PROEB (Programa de Educação Básica).

Segundo o secretário de Saúde, Rafael Virginelli, “essa formação em primeiros socorros é fundamental, pois prepara os profissionais a prestarem o primeiro atendimento em situações de emergência até a chegada de uma equipe especializada. A prevenção salva vidas, e capacitar essas equipes é um passo importante para garantir a segurança das nossas crianças”.

Sobre a Lei Lucas

A Lei Lucas foi criada após o trágico acidente que resultou na morte de Lucas Begalli, de apenas 10 anos, durante um passeio escolar em Campinas (SP). Lucas sofreu uma asfixia mecânica após engasgar com um pedaço de salsicha do lanche, o que reforçou a necessidade de capacitações específicas para profissionais que lidam com crianças em ambientes escolares e de cuidado.