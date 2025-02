Efeito DeepSeek: democratização da IA e revolução na saúde

A recente agitação no universo da tecnologia causada pela DeepSeek, solução chinesa de Inteligência Artificial (IA) que promete revolucionar este mercado por sua eficiência e custo mais baixo do que as principais ferramentas já consolidadas, pode ter um impacto muito em breve no setor da saúde.

Recentemente, a empresa de consultoria Precedence Research revelou que o mercado de soluções e serviços que utilizam inteligência artificial (IA) em benefício da medicina deverá movimentar mais de US$ 180 bilhões no mundo até 2030.

E uma das demandas mais urgentes e que já é alvo de investimentos de hospitais, clínicas e laboratórios é a otimização de tarefas operacionais, especialmente o primeiro contato no atendimento aos pacientes, sendo o chatbot uma das principais ferramentas em ascensão.

Deepseek e chatbots

Em 2024, o setor global de chatbots foi estimado em US$ 7 bilhões, segundo a empresa de inteligência de mercado Mordor Intelligence.

“Já foi observado que a agilidade e a eficiência nos atendimentos permitidas por esse tipo de ferramenta beneficia tanto as empresas, devido ao ganho operacional e maior lucro, quanto aos pacientes, que estão cada vez mais exigentes em relação à rapidez no agendamento de consultas, maior clareza quando há dúvidas sobre horários, procedimentos e preços, documentação, entre outros processos que muitas vezes são considerados ‘burocráticos’ por grande parte de quem procura algum serviço. Portanto, é possível prever que quanto mais alternativas simplificadas e de menor custo surgirem, mais unidades adotarão esse recurso”, avalia Frederico de Souza, cofundador e CEO da Botdesigner, healthtech especializada no desenvolvimento de soluções de chatbots para o setor.

No Brasil, essa preferência foi revelada pela Sercom, especializada em projetos de tecnologia em comunicação. Um levantamento feito pela empresa mostrou que seis em cada dez brasileiros têm preferência pelo atendimento digital, via plataformas como Telegram e WhatsApp, quando procuram por algum serviço ou produto. De acordo com o levantamento, entre os principais motivos apontados pelos consumidores como justificativa estão a rapidez nas respostas e o fato de já estarem familiarizados com a utilização desses canais.

Desde o primeiro contato com o paciente até o pós-atendimento, a tecnologia melhora de forma mais ampla a comunicação e a gestão das instituições.

Veja alguns exemplos:

Chatbots Inteligentes para Atendimento

Chatbots baseados em IA conseguem entender e responder dúvidas de pacientes 24 horas por dia. Isso reduz filas, otimiza o tempo dos atendentes e melhora a experiência do usuário.

Agendamentos Automatizados

A IA integrada a ERPs permite que pacientes façam o agendamento de consultas de forma espontânea, sem a necessidade de interação humana. Isso evita erros manuais e reduz faltas.

Análise Preditiva para Diagnósticos

Algoritmos de IA analisam exames e históricos médicos para identificar padrões de doenças com mais precisão. Isso acelera diagnósticos e permite tratamentos mais eficazes.

Otimização da Gestão Hospitalar

IA auxilia no controle de leitos, previsão de demanda por atendimentos e gestão de recursos, tornando as operações mais eficientes e reduzindo custos.

Frederico de Souza ressalta que a tecnologia não substitui profissionais de saúde, mas atua como aliada para melhorar processos e garantir um atendimento mais ágil e eficaz. “Nos próximos anos, a tendência é que a IA tenha um papel ainda mais estratégico na medicina”, avalia.

Por outro lado, um grande desafio, de acordo com o CEO da Botdesigner, está no processo de adaptação dos sistemas internos a essas novas ferramentas, já que cada hospital, clínica ou laboratório possui demandas específicas e ritmos distintos. “Um dos grandes trunfos da DeepSeek, observados até o momento, é o seu potencial de personalização de acordo com os requisitos de cada instituição ou mercado. Quando falamos em atendimento aos pacientes, no caso dos hospitais, que normalmente movimentam um volume grande de dados, é preciso que a integração seja a mais assertiva possível devido a um público que, muitas vezes, pode ter dificuldades em relação às datas, procedimentos e até mesmo a linguagem adotada nas ferramentas digitais”, diz.

Ele cita que diversos fatores, como idade mais avançada, dificuldades de organização ou imprevistos, tornam comum que pacientes esqueçam seus compromissos médicos e não compareçam, o que gera desperdício de tempo e dinheiro. Em outros casos, a falta de uma comunicação clara e de respostas mais rápidas pode resultar em desistência pelo serviço.

No ano passado, o Hospital de Olhos do Tocantins, inaugurado em 2018 e considerado o maior da região Norte do país nessa especialização, divulgou que, após a implantação do chatbot, em seis meses foi possível atingir a meta de 41% de todos os atendimentos convertidos em consultas via WhatsApp, sem intervenção humana. Essa estratégia ampliou a taxa de retenção de clientes em atendimentos que, antes, eram abandonados pelo público durante os contatos, quando respondidos por humanos.

“Nós não tínhamos o histórico de conversas, não tínhamos confirmações manuais. Era necessário ligar para cada paciente da agenda e confirmar com ele. Também não havia como salvar os dados do paciente e nem verificar se ele já tinha entrado em contato ou não. Além disso, não tínhamos templates de mensagem, utilizávamos o bloco de notas para anotar e colar no app, pois na ferramenta antiga não havia nenhum suporte personalizado”, afirma a atendente de call center do Hospital dos Olhos de Tocantins, Raylane Galvão.

Segundo o diagnóstico feito pela Botdesigner, o Hospital possuía seis pessoas na área de atendimento que revezavam entre turnos para atender a demanda de mensagens. Porém, não era possível passar informações de um turno para outro com eficiência. A central de atendimento também recebia um alto volume de mensagens diariamente, sem um fluxo automatizado, o que resultava em uma grande fila de espera e uma taxa alta de tempo para a primeira resposta. De acordo com a healthtech, a taxa de primeira resposta, que antes era de aproximadamente uma hora, passou para apenas alguns segundos.

Outras vantagens são a redução de jornadas de atendimento para os funcionários, operando apenas em horário comercial, e a centralização de demandas, que permite agilizar atendimentos futuros e consultar históricos de pacientes.