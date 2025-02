Gualter de olho na licitação da praça, Fernando na malha e Leoncine no 'povo da rua'

O vereador Gualter Amado (PDT) reuniu-se na quarta-feira (19) na secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana com o engenheiro Sérgio Henrique Barbosa e o técnico em edificações Anderson de Oliveira Vieira, responsáveis pela execução da reforma da Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com o parlamentar, os apontamentos sobre o alambrado e a drenagem do gramado sintético do campo de society foram repassados a empresa contratada que deverão fazer o trabalho no local. “Quando estivemos na praça, logo após a reinauguração, verificamos que a grade do alambrado do campo de society estava se soltando devido à má colocação realizada no período da reforma, com algumas soldas e emendas soltas, e grave problema de drenagem da água de chuva no campinho. Por isso, pedimos providências e vistas ao processo”, apontou Gualter.

Gualter mencionou ainda que fará nova vistoria no local.

“A vistoria tem como objetivo fazer um check-list comparativo com a memorial descritivo da obra constante no processo administrativo”, concluiu.

Fernando da Farmácia fiscaliza campo de malha no bairro Vila Mathiensen

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) visitou nesta quinta-feira (20) o campo de malha localizada nas ruas Seriemas e dos Bem-Te-Vi, no bairro Vila Mathiesen.

Durante visita ao local, o vereador identificou a necessidade da revitalização do campo, incluindo a substituição do telhado e a pintura do local. “A manutenção da área se faz necessária para que o campo fique mais agradável e seguro, trazendo benefícios à população”, disse Fernando.

O vereador ressaltou ainda a importância da prática de esportes. “A prática da malha é uma tradição na nossa cidade e um importante espaço de convivência para os moradores. Essa revitalização garantirá melhores condições para que os atletas e a comunidade possam utilizar o local com mais conforto e segurança”, conclui.

Lucas Leoncine pede informações sobre programas e serviços para atendimento a pessoas em situação de rua em Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre programas e serviços para atendimento a pessoas em situação de rua no município.

No documento, o parlamentar informa que a população vivendo em situação de rua em todo o Brasil aumentou aproximadamente 25% de 2023 para 2024, passando de 261.653 para 327.925. “Nas reportagens de jornais locais, há dados que apontam aumentos de dez vezes desse tipo de situação na região. Há um caso de ocupação de prédio que preocupa moradores nas proximidades da Avenida Rafael Vitta e, ainda, um episódio de violência no estacionamento da Basílica. Nosso objetivo é compreender quais são as políticas públicas para acolhimento e enfrentamento desse problema social”, explica Leoncine.

O autor pergunta sobre dados gerais da população vivendo na rua, inclusive crianças e idosos; quais são as ações da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos; se há parcerias com instituições filantrópicas; quais custos e repasses envolvidos nessas políticas; e se a oferta de serviços e programas é suficiente para atendimento de todas as pessoas vivendo nessa situação.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

