Duas mulheres de uma quadrilha especializada em extorsão

por meio de sequestro foram presas em Americana na sexta-feira (5). Segundo a polícia, o esquema usava uma empresa de frete falsa para contratar o serviço de motoristas, roubava os caminhões e mantinha as vítimas como reféns.

As mulheres foram preas depois que três vítimas serem libertadas de um cativeiro em Sumaré. Um motorista de 63 anos do Paraná confirmou aos policiais que caiu no esquema de frete.

VIA PIX– Como parte do golpe, os criminosos chegaram até a mandar um vídeo para a família da vítima exigindo um resgate de R$ 20 mil. Pelo menos R$ 10 mil foram enviados à quadrilha via PIX.

As três vítimas de Sumaré foram sequestradas em ocasiões diferentes. Em dois dos casos, as carretas foram roubadas e levadas ao Paraguai. Com a vítima do Paraná os suspeitos não conseguiram roubar o caminhão porque a empresa fez o bloqueio.

A DIG de Americana (Delegacia de Investigações Gerais) foi a responsável pela investigação junto com o Deic de Piracicaba (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que identificou que o recebedor do PIX residia no Antônio Zanaga.

