Palmeiras tenta reverter vantagem do Santos: quem leva?

Palmeiras e Santos se enfrentam hoje

para a grande final do Campeonato Paulista de 2024. A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h (horário de Brasília).

O Santos venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, e tem a vantagem na decisão. Um simples empate basta para o Peixe voltar a conquistar o Paulista depois de oito anos de jejum.

Já o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tricampeonato no tempo normal. Uma vitória do Verdão por um tento de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

A partida promete ser emocionante e equilibrada. As duas equipes são tradicionais no futebol paulista e contam com jogadores talentosos. O Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa, mas o Santos já mostrou que pode vencer o Verdão, mesmo fora de seus domínios.

Informações sobre a partida:

Data: 7 de abril de 2024

7 de abril de 2024 Horário: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Local: Allianz Parque, São Paulo

Allianz Parque, São Paulo Transmissão: Paulistão Play, Max e CazéTV (streaming); Record TV (TV aberta)

