A cantora Maiara , atualmente pesando apenas 47 quilos

e com uma porcentagem de gordura de aproximadamente 27%, tem preocupado fãs e até mesmo profissionais com seu estado de saúde, tendo em vista uma magreza excessiva mostrada em suas redes sociais.

Embora tenha dito que está bem, saudável e se amando mais do que nunca, Maiara não deixa de virar assunto nas redes sociais, e não foi diferente neste sábado (06), quando compartilhou novas fotos de biquíni e deu o que falar pela transformação radical em seu corpo.

Usando um biquíni animal print rosa e preto e segurando um tecido da mesma estampa, a irmã de Maraisa posou destacando seu corpo magro com uma pose muito confiante, que ressaltou até mesmo suas costelas aparentes. Na legenda, a artista se limitou a um “Seja leves”.

Nos comentários da publicação, até mais que os elogios, internautas se mostraram assustados com o corpo de Maiara e não deixaram de criticá-la, principalmente pela magreza mostrada e o possível uso de ozempic, que não foi confirmado pela mesma.

