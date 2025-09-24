Dois casos- ele feliz e ela conta que matou a mãe

Um homem viveu momentos de tensão e alívio ao escapar por muito pouco de um acidente. Enquanto fazia sua refeição sentado em uma calçada, um carro passou a centímetros dele, assustando quem acompanhava a cena.

As imagens, registradas por uma câmera de segurança, mostram que após escapar ileso, ele se ajoelhou e fez uma oração em agradecimento pelo livramento.

Matou a mãe e deu detalhes

Ribeirão Preto (SP) – Um crime chocante abalou a comunidade do bairro Planalto Verde nesta semana. Michele dos Santos, de 25 anos, confessou ter assassinado a própria mãe a facadas. O caso ocorreu no dia 11 de setembro e ganhou novos desdobramentos após a divulgação do depoimento em vídeo da acusada.

Segundo informações da Polícia Civil, a motivação teria relação com desentendimentos familiares, especialmente sobre os preparativos da festa de 15 anos da filha de Michele. No depoimento, a jovem detalhou os momentos do ataque e até indicou onde escondeu a faca utilizada no crime.

“Eu vi que ela não acordava mais”, relatou Michele ao descrever o instante após o homicídio. O vídeo integra o inquérito policial e reforça que o crime foi cometido de forma consciente e sem a presença de terceiros.

