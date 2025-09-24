Rio Branco tem campanha pra salvar sede náutica

Imagine perder um espaço que representa conquistas e sonhos de muitas pessoas. A RBEC Sede Náutica sofreu danos graves e agora precisa mobilizar todos que acreditam no poder da coletividade e do esporte para superar esse desafio. Cada doação é muito mais do que dinheiro: é esperança de reerguer um lugar onde memórias são construídas, onde jovens aprendem a navegar e valores são transmitidos para novas gerações.

A campanha ‘Ajude a reconstruir a Sede Náutica’ busca arrecadar fundos para reconstruir nossa sede, reintegrando atividades esportivas, culturais e sociais que são a alma da nossa comunidade.

O valor arrecadado será direcionado à compra de materiais, reformas estruturais e adaptações para maior segurança, sempre com total transparência.

Juntos podemos transformar incerteza em força, e devolver à comunidade do RBEC um espaço de convivência e aprendizado. Se cada um fizer um pouco, o mar da solidariedade se tornará imenso.

Compartilhe, contribua, faça parte dessa corrente! Sua ajuda é essencial para que possamos voltar a navegar rumo a novos horizontes.

