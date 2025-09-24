“Apaixonados por Árvores”: evento leva 150 pessoas à Praça Luiz de Boni

O evento “Trilha da Primavera”, primeira ação da campanha “Apaixonados por Árvores”, mobilizou um público de aproximadamente 150 pessoas no sábado (20), na Praça Luiz de Boni, (Praça do Coreto), no Jardim Ipiranga. As atividades celebraram o Mês da Arborização Urbana, o Dia da Árvore e o início da primavera. A programação especial segue nos próximos dias, numa iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA).

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, avaliou positivamente a participação do público, abordando a relevância do tema sobre Arborização Urbana. “A campanha iniciou muito bem, com a união dos parceiros, dos moradores da região e da população em geral. A mobilização sobre o tema é importante para que possamos ampliar o trabalho de educação ambiental, conscientização sobre a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida. Agradecemos à ACIA e a todos os parceiros neste projeto, que trará muitos benefícios para o município”, disse.

A “Trilha da Primavera” contemplou atividades musicais, dança, atrações culturais e o lançamento dos concursos de fotografia e desenho com o tema “Apaixonados por Árvores”.

As atividades educativas desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente incluíram oficinas de desenhos, exposição das árvores mais belas de Americana, com a participação de 18 crianças de 0 a 12 anos. Os vencedores do concurso de desenhos serão conhecidos no dia 4 de outubro.

“As ações envolveram a comunidade, reunindo diversos parceiros e apoiadores que promovem na cidade projetos em prol do meio ambiente. A celebração da Arborização Urbana, do Dia da Árvore e do início da primavera proporcionou esta programação especial, que abrangerá outras regiões da cidade”, disse a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

O evento contou com as participações da equipe da Guarda Municipal, com a Romu e o GPA, ONG Meu Abrigo, Abadá Capoeira, Amigos do Flash Back, ONG Patas que Curam, Movimento Ações Sementinhas e contadoras de história com Fantoches Magic Toys. Houve distribuição de mudas e sementes, feira de adoção de filhotes, exibição de vídeos educativos sobre a “Rota das Árvores”, exposição da maquete “Sustentabilidade”, da Unidade de Limpeza Pública, além de ações de combate à dengue (Secretaria de Saúde) e de “Segurança no Trânsito”, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) – Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

Foram promovidos sorteios de brindes, vale “semana grátis” da academia Exprime, localizada na Avenida Paschoal Ardito, sacolas do Supermercado São Vicente, livros doados pelo Movimento Ações Sementinhas e copos decorados, da empresa Papirus. Também ocorreu o plantio da muda de Ipê-branco.

A programação da “Trilha da Primavera” segue, sempre das 9h às 12h, nas próximas datas:

27 de setembro – Praça Oscar Ignácio de Souza (Cidade Jardim)

4 de outubro – cruzamento das ruas 30 de Julho e Fernando Camargo (Centro)

18 de outubro – Avenida Paschoal Ardito (São Vito).

“Temos de conscientizar as pessoas, de modo geral, sobre a preservação do meio ambiente. Além disso, teremos essas atividades em mais praças da cidade, todos os sábados. É uma oportunidade de reunir famílias e proporcionar lazer”, reforça o presidente da ACIA, James Nadin,

Participaram das ações os vereadores Lucas Leoncine, Talitha de Nadai, Renan de Angelo e Roberta Lima, o vice-presidente da ACIA e responsável pelo setor do comércio, Evandro Barizon, o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, entre outros convidados.

Concursos

O concurso de desenho contemplará duas categorias: de 0 a 6 anos e de 7 a 12 anos. Cada participante deverá desenhar uma árvore do painel “As Árvores mais Belas de Americana – Rota Verde”, representando a importância da arborização urbana. Os trabalhos deverão ser elaborados durante as atividades das praças nos dias 20 e 27 de setembro e 4 de outubro, com inscrições realizadas no local.

A premiação acontecerá em 4 de outubro, durante o evento no cruzamento da rua 30 de Julho com Fernando Camargo, com entrega de troféus e prêmios especiais oferecidos pela ACIA.

Já o concurso de fotografia é aberto a participantes que registrarem de forma criativa sua árvore preferida. A inscrição, por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), deve incluir uma breve história ou relato sobre a relação de afeto, memória ou inspiração ligada à árvore fotografada. Em caso de fotos com pessoas, será necessário apresentar o Termo de Autorização de Uso de Imagem.

Cada participante poderá inscrever apenas uma foto, com os seguintes requisitos:

• Imagens feitas com smartphone, em formato JPEG ou PNG;

• Resolução mínima de 1080 x 1080 pixels;

• Tamanho máximo de 10 MB.

Serão avaliados os critérios: criatividade, estética (composição, ângulo, luz e impacto visual), sensibilidade do relato e adequação ao tema “Árvore preferida”. O vencedor receberá prêmio especial da ACIA, com entrega durante o evento Destaques Ambientais, em dezembro, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

