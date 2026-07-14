A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa melhorias na estrutura e segurança da Emefei “Antonia Dagmar de Almeida Rosolen”, localizada na Vila Sartori.

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Nesta semana os espaços estão sendo abertos para instalação de estacas metálicas na parte interna da escola. A obra trata-se de um reforço de fundação para aumentar a capacidade de carga e sobrecarga da unidade escolar.

A ação foi necessária para reforçar a segurança estrutural do prédio e foi iniciada após estudo técnico e colocação de estaca teste para análise do solo. A obra já está em fase final e pode ser intensificada com as férias escolares sem prejudicar o atendimento dos estudantes.

Investimento na Emefei

O investimento total foi de mais de R$ 150 mil, provenientes de recursos próprios do Município.

A iniciativa já foi realizada nas Emefeis “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, no Parque Planalto, e “Profª Ruth Garrido Roque”, no Parque Olaria.

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