Custo da habitação pode subir até 11% com jornada reduzida e especialistas discutem impactos no Imobicom

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As discussões sobre a possível redução da jornada de trabalho ganharam protagonismo entre os principais desafios do mercado imobiliário. Segundo levantamento do Secovi-SP, a proposta pode elevar em até 11% o custo da habitação, aumentando a pressão sobre os custos de produção e impactando diretamente a viabilidade dos empreendimentos e o preço final dos imóveis.

O estudo considera que a mão de obra representa cerca de metade do custo de um empreendimento habitacional. Com a redução da jornada e a manutenção da remuneração dos trabalhadores, o custo da força de trabalho poderá aumentar aproximadamente 22%, refletindo em um acréscimo estimado de até 11% no custo da habitação. Além disso, o setor alerta para possíveis impactos sobre a produtividade, a disponibilidade de mão de obra qualificada e os cronogramas das obras.

O cenário, aliado também às mudanças promovidas pela Reforma Tributária, será um dos principais temas em debate durante o IMOBICOM, promovido pelo Secovi-SP. O evento, que acontece no dia 4 de agosto no Royal Palm Hall, reunirá empresários, incorporadores, loteadores, administradores de condomínios, corretores e profissionais do setor para discutir os desafios e as oportunidades que devem moldar o mercado imobiliário nos próximos anos.

Um dos eixos da programação será dedicado justamente aos impactos da Reforma Tributária e da escala 6×1 sobre o setor imobiliário. O painel abordará os reflexos das mudanças na estrutura de custos das empresas, na folha de pagamento, no planejamento tributário, na viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos e nas estratégias necessárias para adaptação ao novo ambiente regulatório.

O debate contará com a participação de Rodrigo Dias, do Secovi-SP; Isabella Tralli, sócia da VBD Advogados; Carlos Alberto Azevedo, do Secovi-SP; e Rafael Mendes de Lima, do escritório Duchovni, Lima, Assis e Camargo. Os especialistas apresentarão análises técnicas e práticas sobre os impactos das mudanças para incorporadoras, loteadoras, administradoras de condomínios e demais empresas da cadeia imobiliária.

Além desse painel, o Imobicom contará com uma programação voltada aos principais temas estratégicos do setor, incluindo crédito imobiliário, inovação, inteligência artificial, desenvolvimento urbano, riscos climáticos e perspectivas econômicas

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