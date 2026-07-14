Sumaré seleciona pra 300 vagas de auxiliar de logística nesta 5ª-feira (16)

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, realiza na próxima quinta-feira, dia 16 de julho, um processo seletivo para o preenchimento de 300 vagas de Auxiliar de Logística. A iniciativa é promovida pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, em parceria com o Mercado Livre e o Grupo de Apoio NISFRAM.

A seleção acontecerá das 9h às 16h, na sede do NISFRAM, localizada na Rua Raimundo Alves Diniz, nº 530, no Jardim Bom Retiro, esquina com a Rua Mario Paijão. Os candidatos interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e currículo atualizado.

A ação faz parte do trabalho contínuo desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico para ampliar as oportunidades de inserção no mercado formal de trabalho. Por meio da intermediação de mão de obra e da construção de parcerias estratégicas entre o poder público, a iniciativa privada e organizações do terceiro setor, o município busca aproximar empresas que necessitam contratar profissionais e trabalhadores em busca de uma colocação.

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O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, ressaltou a relevância da iniciativa para a geração de empregos e fortalecimento da economia local. “O PAT Sumaré tem atuado de forma permanente para aproximar quem busca uma oportunidade de quem precisa contratar. A união de esforços com o Grupo de Apoio NISFRAM e o Mercado Livre reforça nosso compromisso em ampliar a empregabilidade, gerar renda e oferecer novas oportunidades de desenvolvimento para os trabalhadores de Sumaré”, afirmou.

A expectativa é que o processo seletivo contribua para ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, promovendo geração de renda e fortalecendo o desenvolvimento econômico do município.

Serviço

Processo Seletivo – 300 vagas para Auxiliar de Logística

Data: 16 de julho de 2026

Horário: Das 9h às 16h

Local: Grupo de Apoio NISFRAM – Rua Raimundo Alves Diniz, nº 530, Jardim Bom Retiro, Sumaré/SP (esquina com a Rua Mario Paijão)

Documentos necessários: Documentos pessoais e currículo atualizado.

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